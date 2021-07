Gli inglesi non si arrendono, dopo la petizione ora la raccolta fondi per comprare la Coppa

I tifosi inglesi non riescono a darsi pace. E così dopo la notizia della petizione lanciata all'indomani del trionfo dell'Italia per ripetere la finale (che ha raggiunto quasi 150mila firme), i supporters britannici hanno avviato una raccolta fondi con lo scopo di "comprare un trofeo personalizzato da inviare alla squadra". Avendo compreso che la coppa non tornerà a casa evidentemente hanno pensato di farsene una loro. L'idea è quella di far mettere in bacheca ai giocatori di Southgate una copia.

Ma gli inglesi amano Chiellini

Petizioni a parte, gli inglesi hanno cominciato ad amare Giorgio Chiellini. L'immagine del difensore duro è stata inoltre spazzata via in un'intervista che in Inghilterra è diventata virale, totalizzando oltre mezzo milione di visualizzazioni. Ai microfoni del giornalista di ITV Sport, il difensore azzurro si esprime non soltanto in un inglese fluente, ma anche con frasi per nulla banali, usando immagini di grande potenza accompagnate da un gesticolare ed un campionario di espressioni così appassionate da suscitare un plebiscito di commenti estatici da parte dei tifosi inglesi.

