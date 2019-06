GDShow nel segno della beneficenza

Ospiti di primo piano, una location straordinaria, e soprattutto un grande, corale impegno concretamente rivolto ad una rilevante causa benefica. Ecco cosa renderà speciale il “GDShow - Una serata con le stelle”, l’evento promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, in programma sabato 15 settembre 2018 alle 21,30 al Teatro Antico di Taormina in occasione di una tappa significativa del progetto imprenditoriale della Società Editrice Sud: l'uscita in edicola con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color.

E grazie alla sensibilità degli artisti presenti e al supporto di alcune aziende - tra cui il main sponsor Naïma, nuovo e importante brand italiano della profumeria - sarà possibile destinare interamente a scopi solidali i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per l’ingresso al teatro. Il ricavato della serata verrà infatti ripartito tra l’associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi e il Centro Arcobaleno 3P, entrambi con sede a Palermo; la Mensa di S. Antonio di Messina e la Caritas regionale calabrese.

La serata sarà condotta da Salvo La Rosa insieme con la splendida Chiara Esposito, già Miss Sicilia e in questa stagione componente del quartetto di “professoresse” de L’Eredità su Rai Uno.

"Ci stiamo mettendo tutti il cuore e l’anima per organizzare al meglio questo grande evento di spettacolo e solidarietà. - afferma La Rosa - Sono davvero molto contento per questa meravigliosa iniziativa benefica ed editoriale voluta GDS Media & Communication, con il gruppo SES Gazzetta del Sud - Giornale di Sicilia: con uno spettacolo davvero straordinario e di prestigio avremo la possibilità di aiutare ben quattro splendide realtà che operano con impegno e passione nel sociale a Palermo, a Messina e in Calabria, e per di più lavoreremo in uno scenario strepitoso come il Teatro Antico di Taormina.

Voglio ringraziare personalmente tutti gli straordinari artisti che hanno aderito generosamente alla nostra iniziativa, da Pippo Baudo, che riceverà il meritatissimo Premio alla carriera per i suoi 59 anni di grandi successi, a Il Volo, Red Canzian, Nino Frassica, Dolcenera, Nesli, Enrico Guarneri, Mario Venuti, Chiara Esposito e I Soldi Spicci. E dico grazie anche al regista Natale Zennaro, a Puntoeacapo Concerti per la collaborazione e a Videobank per la realizzazione tecnica, dal momento che la serata sarà poi trasmessa sulle nostre emittenti TGS ed RTP e ci saranno anche dirette e speciali sulle nostre radio RGS e Antenna dello Stretto, e sui nostri siti web e sui social. Lo dico sempre e lo ripeto ancora: chi fa il nostro mestiere ha il dovere di mettersi a disposizione, tutte le volte che è possibile, di chi soffre e di chi ha bisogno. E per me è sempre una grande gioia e un grande onore organizzare e presentare serate di beneficenza in giro per la Sicilia, perché sono proprio queste le cose belle che ti riempiono il cuore e sono sicuro che, con l'aiuto del nostro meraviglioso pubblico, il 15 settembre riusciremo a riempire il Teatro Antico di Taormina di Amore e di emozioni. Me lo auguro davvero #cututtuucori ".

Chi vorrà partecipare a GDShow potrà dunque non solo seguire una serata di grande spettacolo, ma contribuire direttamente a sostenere meritorie attività (i dettagli delle donazioni verranno resi noti nei giorni successivi all’evento). Su Box Office Sicilia, Circuito Box Office Sicilia e Ticket One e on line su www.ctbox.it, www.circuitoboxofficesicilia.it e www.ticketone.it. è in corso la prevendita dei biglietti nei tre ordini di posti disponibili: tribuna numerata (30 euro); cavea numerata (20 euro) e cavea non numerata (10 euro).

