GDShow continua e ora diventerà uno spettacolo televisivo

Era prevedibile: quello che funziona, deve andare avanti. E a giudicare dal grande successo, dal risalto avuto sui media, dal gradimento assoluto del pubblico e dal grande risultato dell’appello di solidarietà lanciato dagli organizzatori, sarebbe stato un peccato se il GDShow, la nottata delle stelle andata in scena a Taormina sabato scorso, fosse rimasta senza un seguito.

Invece la notizia di oggi è clamorosa: il GDShow continua. Continua il generoso progetto promosso da Gds Media&Communication assieme al Gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, “gemelli diversi” giunti in edicola con una nuova veste grafica, e si è già al lavoro per una seconda edizione che superi, in numeri ed entusiasmo, la prima.

La perfetta conduzione di Salvo La Rosa, con Chiara Esposito, e le performances dei superospiti (Il Volo, Nino Frassica, Mario Venuti, Red Canzian, Dolcenera, Nesli, Dave Monaco, Enrico Guarneri, I Soldi Spicci), hanno reso la serata – che ora diventerà uno spettacolo televisivo (in onda il 27 e 30 settembre su Tgs ed Rtp, alle 21) – indimenticabile. Ma anche un traguardo da superare, nello spirito della Ses.

© Riproduzione riservata