GDShow stasera sbarca in tv: l'evento su Rtp e in streaming su Gazzettadelsud.it

Uno spettacolo da rivivere. “GDShow - Una serata con le stelle”, evento promosso da Gds Media&Communications assieme al gruppo editoriale SES, con Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, è ora un prodotto televisivo che permetterà a tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla serata di Taormina di assistere all’evento che ha portato al Teatro Antico quasi 4.500 spettatori.

Uno speciale televisivo andrà in onda questa sera alle 21, e in replica domenica 30 settembre, sui canali Rtp (canali 517 e 646 d.t.) e Tgs (canale 15 del digitale terrestre), ma anche in streaming sui siti ufficiali dei due quotidiani: gazzettadelsud.it e gds.it.

“Vogliamo regalare ai telespettatori tutte quelle emozioni che hanno fatto vibrare i cuori del pubblico del Teatro Antico”, ha spiegato Salvo La Rosa che ha condotto con passione, entusiasmo e professionalità, “#cututtuucori”, la serata assieme alla splendida Chiara Esposito, già Miss Sicilia e in questa stagione componente del quartetto di “professoresse”de L’Eredità su Rai Uno.

Stasera sarà dunque possibile rivivere le risate e l’ironia di Nino Frassica protagonista di una esilarante esibizione con la band tutta messinese dei Los Plaggers e poi riascoltare la voce di Dolcenera. Sul palco anche l’attore Enrico Guarneri che si sdoppia indossando prima i panni divertiti di Litterio e poi quelli di Ciampa per un monologo tratto da “Il berretto a sonagli di Pirandello”.

Una serata di talenti, tanti quelli siciliani, da apprezzare nuovamente nello speciale video, come il ventiduenne cantante lirico Dave Monaco. Emozioni senza fine, come gli applausi tributati a Pippo Baudo.

Ritmo, energia, passione, quella delle performance di Red Canzian, del Volo, giovani, talentuosi, capaci di incantare un pubblico trasversale, di Nesli e Mario Venuti, cantautori che con le parole arrivano dritti al cuore e all’essenza delle cose.

"Uno spettacolo davvero straordinario in uno scenario dove è viva la storia – ha aggiunto La Rosa, direttore artistico delle emittenti televisive TGS ed RTP e delle emittenti radiofoniche Rgs e Antenna dello Stretto –. Una serata nata per festeggiare un momento speciale: l’uscita in edicola con la rinnovata veste grafica dei due quotidiani, Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, nel formato full color. Un momento onorato dalle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e reso ancora più speciale dalla risposta del pubblico. Una risposta in cui speravamo ma che ancora ci emoziona, un Teatro così pieno e traboccante di applausi ed entusiasmo era davvero difficile da immaginare e con un fine solidale. Con orgoglio ricordiamo che l’intero ricavato dello spettacolo, grazie alla generosità di alcune aziende e degli artisti che hanno risposto subito presente e che per questo ancora ringraziamo, verrà devoluto a quattro associazioni che aiutano chi ha bisogno. E noi che arriviamo con le parole e lo spettacolo al cuore della gente siamo fieri e orgogliosi di diventare anche il tramite per preziosi e importanti gesti solidali. La serata, la cui complessa regia è stata affidata a Natale Zennaro, realizzata con la collaborazione di Puntoeacapo Concerti e il prezioso supporto tecnico di Videobank è stata pensata, immaginata e costruita per dare un ruolo di primo piano alla Sicilia e al Sud – ha aggiunto Salvo La Rosa – ha portato alla ribalta le risorse più belle del nostro territorio".

© Riproduzione riservata