Gdshow, verso il sold out lo spettacolo al teatro antico di Taormina

Si avvia al sold out il “GDShow – Una Serata con le Stelle” , in programma il 7 settembre 2019 alle 21 al Teatro antico di Taormina. L'evento benefico, promosso per la seconda edizione da GDS Media & Communication e dal Gruppo editoriale SES Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia, sosterrà la ricerca sul cancro attraverso il Comitato Sicilia della Fondazione Airc, cui sarà devoluto l'incasso netto.

Un binomio vincente, quello che abbina intrattenimento e impegno sociale, andato ancora una volta a conquistare il cuore del grande pubblico, in attesa di vedere s ul palco, con la conduzione di Salvo La Rosa affiancato da Agata Alonzo, artisi del calibro di Anna Tatangelo, Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mario Biondi e Manlio Dovì, protagonisti di una grande serata di spettacolo e solidarietà: tutti infatti saranno presenti a titolo gratuito, invitando anche con la loro generosità a sostenere lo scopo benefico dell’evento.

E proprio durante la serata un video racconterà l'impegno della Fondazione Airc, rappresentata dal presidente del Comitato siciliano, il professor Riccardo Vigneri, docente emerito di Endocrinologia oncologica dell'Ateneo di Catania, e dalla consigliera nazionale della Fondazione, la messinese Olga Mondello Franza. Saranno approfondite le attività dell'organismo no profit, e un ringraziamento sarà rivolto al pubblico, che gremirà il teatro antico contribuendo così alla ricerca sul cancro, finanziata direttamente dalla Fondazione. "La Fondazione – come ha ribadito il professor Vigneri - è il primo finanziatore in Italia della ricerca oncologica: nel 2018 ha devoluto ben 82 milioni di euro a progetti di ricerca e borse di studio, sostenendo 5000 ricercatori. Siamo grati di questa scelta che dimostra la sensibilità degli organizzatori del GDShow verso il volontariato e l’impegno sociale e scientifico su una problematica che, purtroppo, coinvolge in Italia tre milioni di pazienti e le loro famiglie".

Grande spazio all’evento su tutte le testate giornalistiche del Gruppo: i quotidiani Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, le tv Rtp e Tgs, le radio Antenna dello Stretto e Rgs, che trasmetteranno in diretta dal Teatro Antico, e i siti web gazzettadelsud.it e gds.it che riporteranno gallery fotografiche e aggiornamenti. Durante la serata, inoltre, saranno effettuate, con la regia di Natale Zennaro e il supporto tecnico di Videobank, le riprese televisive per la realizzazione dello speciale “ GDShow- Una Serata con le Stelle”, mirato anche alla promozione dei beni culturali del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, che gestisce il teatro greco-romano. Lo speciale sarà trasmesso giovedì 19 settembre alle 21 sulle emittenti TGS e RTP, sul canale satellitare Viva l’Italia Channel e sui siti internet del gruppo SES.

Una quota limitata di biglietti per lo spettacolo, il cui ricavato netto andrà al Comitato Sicilia della Fondazione Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, è ancora disponibile (ma solo in alcuni settori) su Ticket One, Circuito Box Office e sugli abituali canali di prevendita, al costo di 10 euro (gradinata non numerata), 20 euro (gradinata numerata), 30 euro (tribunetta e platea).

GDShow è realizzato in collaborazione con il partner Naïma , brand italiano di beauty store che abbina glamour e solidarietà; i main sponsor Terna, gestore della rete nazionale elettrica di alta tensione, e Promo Italia, agenzia di produzione televisiva; gli sponsor Cantieri Palumbo, Gruppo Formula 3, Terre di Shemir. Partner istituzionale la Regione Siciliana, con il Parco Archeologico di Naxos e Taormina ; partner tecnici Videobank, Puntoeacapo e La Baronessa.

