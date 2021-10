Concorso Ripam per la selezione di 500 unità di personale MEF / Pnrr: le istruzioni per la prova scritta

Prova scritta concorso Ripam 2021 per la selezione di 500 unità di personale a tempo determinato da assegnare al MEF e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Si svolgeranno in più regioni, dal 20 ottobre al 22 ottobre 2021, le prove scritte di cui al Concorso pubblico per titoli ed esame per il reclutamento di complessive 500 (cinquecento) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80 (ottanta) unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nei profili indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato IV al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione, e le restanti 420 (quattrocentoventi) alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 .”Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -4^ serie speciale “Concorsi ed esami” n. 64 del 13 agosto 2021.

I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all’ora stabiliti.

Calendario prova scritta:

* Profilo professionale giuridico (Codice GIURI) 20 ottobre 2021 - 2 Sessioni - ore 8.30 e ore 14,30.

* Profilo professionale economico (Codice ECO): 21 ottobre 2021 - 2 Sessioni - ore 8.30 e ore 14,30.

* Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) 22 ottobre Sessione Unica - ore 8.30

* Profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT) 22 ottobre 2021 - Sessione Unica - ore 14.30

La prova scritta per ogni singolo codice di concorso si svolgerà secondo il calendario allegato

I candidati che NON si presenteranno a sostenere la prova nella sede, giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso quali che siano le cause dell’assenza anche indipendenti dalla loro volontà, ancorché dovuta a forza maggiore.

La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.

Si forniscono, altresì, le istruzioni che i candidati dovranno seguire per il corretto svolgimento della prova.

Per ogni eventuale aggiornamento e comunicazione i candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati tramite il sito RIPAM .

I candidati sono invitati a prendere visione del Calendario di convocazione e dell’avviso contenete le istruzioni e le misure di sicurezza ivi riportate, nonché del Protocollo concorsi DFP.

Come specificato nell'avviso allegato, i candidati avranno a disposizione 60 minuti per sostenere la prova scritta.