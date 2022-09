Concorsi, online il nuovo programma di assunzioni dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle Entrate rende noto che, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, ha in programma di pubblicare nel 2022 e nel 2023 i bandi per le procedure concorsuali di seguito elencate. Sono altresì delineati i profili ricercati al solo fine di permettere ai potenziali candidati di conoscere le procedure che saranno avviate e di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali.

SECONDO SEMESTRE 2022

Concorso per 900 Assistenti tecnici (bando già pubblicato - la domanda di partecipazione scade il 23 settembre 2022)

Profilo assistente tecnico: in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, fornisce supporto nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Titoli: Diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, oppure diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile, oppure diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto oppure diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, secondo le confluenze di cui all’Allegato D del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

Materie d’esame:

a) Geodesia, Topografia e Cartografia;

b) Scienza e tecnica delle costruzioni;

c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

d) Normativa in materia di Catasto;

e) Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

f) Elementi di diritto amministrativo;

g) Elementi di diritto tributario.

Concorso per il reclutamento di complessivi 130 funzionari tecnici

Profilo funzionario tecnico: cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici,

estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Titoli: Iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto.

Materie d’esame:

a) Geodesia, Topografia e Cartografia;

b) Scienza e tecnica delle costruzioni;

c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

d) Normativa in materia di Catasto;

e) Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

f) Elementi di diritto amministrativo;

g) Elementi di diritto tributario;

h) Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso per 13 Assistenti per gli uffici dell’Agenzia situati in provincia di Bolzano

Profilo assistente: svolge attività di supporto amministrativo, tributario e informatico.

Titoli: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca; certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre

gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.

Materie d’esame:

a) Elementi di diritto costituzionale

b) Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento al diritto della

privacy e al diritto di accesso ai documenti amministrativi;

c) Elementi di diritto tributario;

d) Nozioni sull’utilizzo di applicazioni informatiche di uso comune (Word, Excel, Internet, posta elettronica);

e) Organizzazione e compiti dell’Agenzia delle Entrate;

f) Norme generali in materia di pubblico impiego.

Concorso per il reclutamento di complessivi 2500 funzionari

Profilo Funzionario tributario: esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale per attività di accertamento fiscale,

contenzioso tributario, dichiarazioni fiscali, assistenza ai contribuenti, coordinamento e indirizzo nella lotta all'evasione fiscale.

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche

Materie di esame:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto amministrativo;

d) contabilità aziendale;

e) organizzazione e gestione aziendale;

f) scienza delle finanze;

g) elementi di statistica.

Profilo Funzionario servizi di pubblicità immobiliare: esegue le formalità e le ipoteche; Rilascia l'ispezione ipotecaria; Presidia i procedimenti di volontaria giurisdizione ed

effettua un'attività di monitoraggio nei casi di rifiuto o riserva dei conservatori; Svolge le attività di acquisizione della documentazione per il miglioramento della banca dati di pubblicità immobiliare.

Titoli: Laurea di tipo giuridico

Materie di esame:

a) diritto civile

b) diritto amministrativo

c) elementi di diritto processuale civile

d) elementi di diritto tributario

e) elementi di diritto penale

f) organizzazione interna degli uffici

Profilo Funzionario in attività legale: conoscenze specifiche in materia di rapporto di pubblico impiego, codice dell’amministrazione digitale, responsabilità amministrativo contabile, protezione dei dati, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trasparenza, anticorruzione; esperti del relativo contenzioso in fase giudiziale, stragiudiziale e davanti alle autorità indipendenti; esperti nelle procedure di approvvigionamento in attuazione degli obblighi sanciti dal Codice dei contratti pubblici e nella gestione amministrativa e contabile dei contratti d’appalto.

Titoli: Lauree di tipo giuridico

Materie di esame:

a) diritto amministrativo;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto del lavoro;

d) diritto penale con particolare riferimento alla parte generale e ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati di falso in atti.

Profilo funzionario logistica e approvvigionamenti cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi

afferenti all’ambito degli approvvigionamenti e della pianificazione del ciclo degli acquisti

Titoli: Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in ingegneria gestionale, civile, edile,

industriale, meccanica, energetica, per l’ambientale e il territorio o titoli equipollenti

secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Materie d’esame:

a. Codice dei contratti pubblici;

b. Metodologie e modelli di pianificazione degli acquisti;

c. Strumenti strategici innovativi per procedure d’acquisto: sistemi dinamici, partenariati

pubblico-privati e contratti quadro.

d. Analisi dei processi della supply chain;

e. Regole tecniche di utilizzo delle principali piattaforme elettroniche di negoziazione;

f. Tecniche giuridiche e metodologie applicative per la realizzazione degli acquisti;

g. Strumenti strategici innovativi per procedure d’acquisto: sistemi dinamici, partenariati

pubblico-privati e contratti quadro.

h. Etica ed anticorruzione;

i. Elementi di diritto amministrativo;

j. Elementi di statistica e di economia ed organizzazione aziendale;

k. Lingua inglese – liv. B2

PRIMO SEMESTRE 2023

Concorso per 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3.

Profilo assistente ict: Si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW). A tal fine abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Inoltre presidia e supporta gli interventi di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori.

Titoli: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Materie di esame:

a) Gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation

(sistema operativo MS Windows e Suite MS Office);

b) Principali hardware di uso comune negli uffici e software di base (conoscenza di

base);

c) Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica;

d) Principi di sicurezza informatica, conoscenza delle principali minacce informatiche

tecniche e umane, contromisure organizzative e tecnologiche di contenimento e

risoluzione incidenti.

Concorso per il reclutamento di complessivi 1.644 funzionari

Profilo Funzionario tributario: Esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale per attività di accertamento fiscale, contenzioso tributario, dichiarazioni fiscali, assistenza ai contribuenti, coordinamento e indirizzo nella lotta all'evasione fiscale.

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche

Materie di esame:

a) diritto tributario;

b) diritto civile e commerciale;

c) diritto amministrativo;

d) contabilità aziendale;

e) organizzazione e gestione aziendale;

f) scienza delle finanze;

g) elementi di statistica.

Profilo Funzionario in fiscalità internazionale, con un elevato profilo tecnico specialistico con riguardo alle attività di consulenza giuridica, delle relazioni internazionali e delle attività di cooperazione internazionale.

Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche

Materie di esame:

a) diritto tributario con particolar riferimento alla fiscalità internazionale;

b) diritto dell'Unione europea e diritto internazionale;

c) diritto commerciale;

d) elementi di diritto amministrativo;

e) elementi di diritto penale;

f) contabilità aziendale;

g) organizzazione e gestione aziendale;

h) elementi di statistica;

i) inglese, di cui si chiede una conoscenza elevata.

Profilo funzionario audit - protezione dei dati personali con conoscenze specifiche in protezione dei dati:

Materie di esame:

a) Diritto alla protezione dei dati personali;

b) Diritto delle nuove tecnologie;

c) Diritto amministrativo;

d) Modelli di gestione del rischio.

Funzionario in controllo di gestione con conoscenze specifiche in economia aziendale, ragioneria, pianificazione strategica, programmazione operativa, budgeting e controllo di gestione.

Materie di esame:

a) economia aziendale;

b) ragioneria generale ed applicata;

c) bilancio e finanza aziendale;

d) organizzazione aziendale;

e) pianificazione strategica, programmazione operativa, budgeting e controllo di gestione;

f) ragioneria pubblica e contabilità di stato;

g) elementi di statistica;

h) elementi di diritto tributario;

i) elementi di diritto commerciale;

j) elementi di scienza delle finanze;

k) elementi di diritto amministrativo.

AVVERTENZE

Le prove d’esame potranno essere incentrate anche su quesiti di carattere oggettivoattitudinale. Si rinvia ai bandi di concorso per la disciplina delle singole procedure concorsuali. L’Agenzia delle entrate si riserva in ogni momento di modificare il contenuto del presente avviso e dei bandi, per esigenze dell’ente.

