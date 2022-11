Concorsi, Formez PA assume 50 persone a tempo determinato. Ecco i due bandi.

Sono stati pubblicati due bandi per l’assunzione di 50 persone a tempo determinato che Formez PA impiegherà nei progetti che l’istituto porta avanti per conto delle pubbliche amministrazioni in tutta Italia. Un bando è riservato ai diplomati (con inquadramento professionale B1) e l’altro ai laureati (con inquadramento professionale C1).

I primi 25 selezionati da ognuno dei due bandi entreranno a far parte della squadra di Formez PA ma anche coloro che non riusciranno ad entrare fra i primi 50, potranno essere chiamati in futuro dall’Istituto, in quanto le due graduatorie resteranno aperte per 18 mesi. La durata del contratto è di 12 mesi e si può fare domanda fino alle ore 20.00 e non oltre, del 15 dicembre 2022.

Non potranno candidarsi, pena l’esclusione e, comunque, non potranno essere contrattualizzati, coloro i quali abbiano avuto precedenti contratti di lavoro subordinato con il Formez PA, anche non continuativi. I candidati saranno selezionati in base ai titoli, a una prova tecnica e un colloquio. L’elenco degli ammessi alla prova tecnica, ed il luogo di svolgimento della stessa, saranno resi noti almeno 5 giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale di Formez PA, alla sezione Lavora con noi, voce Bandi, che avrà valore di notifica.

Saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli ed al colloquio, i primi 100 candidati di ognuno dei due bandi. Coloro che risulteranno essere, fra i primi 25 di ogni graduatoria, parteciperanno ad un percorso formativo prima di entrare nel vivo delle attività di Formez PA.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, sui requisiti dei bandi, sulle prove selettive e i criteri di selezione, vai ai bandi.

