Concorsi pubblici, consulta il bando della Banca d’Italia per 45 assunzioni nel profilo tecnico per l'ICT

La Banca d’Italia ha indetto concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato di professionisti nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT). Il bando prevede l'assunzione di 13 esperti, 4 esperti con esperienza in cyber security o cyber intelligence, e 28 assistenti. I candidati prescelti saranno impiegati principalmente negli uffici dell’Amministrazione centrale a Frascati (Roma).

Requisiti di partecipazione e di assunzione

I requisiti variano in base al profilo: per i profili A e B è richiesta una laurea magistrale/specialistica in specifici settori ingegneristici o scientifici con un punteggio minimo, o un diploma di laurea di vecchio ordinamento in discipline correlate. Per il profilo B, è inoltre necessaria un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni in cyber security o cyber intelligence. Per il concorso C, sono richiesti un diploma di istruzione secondaria quinquennale o una laurea triennale in ambiti tecnico-scientifici.

Domanda di partecipazione e termine per la presentazione

Le domande devono essere inviate entro il 28 dicembre 2023 esclusivamente online attraverso il sito della Banca d’Italia. È possibile partecipare a un solo concorso e in caso di più domande, sarà considerata valida l’ultima presentata.

Preselezione per titoli

La Banca d'Italia potrà procedere a una preselezione per titoli se le candidature superano le 1.300 unità per i concorsi A e B, e 1.500 unità per il concorso C. Le graduatorie preliminari saranno formate sulla base dei voti di laurea o di diploma.

Prove di concorso

Le prove di concorso includono una prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di tre quesiti a risposta sintetica e un elaborato in lingua inglese. La prova orale per i concorsi A e B include un assessment center e un colloquio sulle materie del programma e in lingua inglese, mentre per il concorso C consiste solo in un colloquio.

Graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate in base ai punteggi complessivi ottenuti nelle prove scritte e orali. In caso di parità di punteggio, viene data preferenza al genere meno rappresentato e, in subordine, alla persona più giovane.

Nomina e assegnazione

Le persone classificate in posizione utile all'assunzione dovranno comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni relative al procedimento di nomina e assegnazione.