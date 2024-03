Concorso per 2.568 posti allievi agenti polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile

Il Ministero della Giustizia ha annunciato l'apertura di due concorsi pubblici per il reclutamento di un totale di 2568 allievi agenti destinati al Corpo di polizia penitenziaria, una mossa significativa volta a rafforzare la sicurezza e l'efficienza dell'amministrazione penitenziaria italiana.

Il primo concorso, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e quattro anni (VFP4), mette in palio 1541 posti, di cui 1156 per gli uomini e 385 per le donne. Una particolarità di questo concorso è l'inclusione dei VFP1 che abbiano già servito per almeno sei mesi, oltre ai VFP4 sia in servizio che in congedo.

Il secondo concorso, invece, è aperto a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dal loro background militare, e offre 1027 posti, suddivisi tra 770 per gli uomini e 257 per le donne. Questo amplia significativamente le possibilità per chiunque interessato a servire nel corpo di polizia penitenziaria.