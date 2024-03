Inps, aperto il bando per reclutare 129 medici: online l’avviso

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato una nuova fase per il rafforzamento del suo organico medico. Con la Determinazione n. 95 del 14 dicembre 2023, il Commissario Straordinario dell'INPS ha dato il via libera alla pubblicazione di un Avviso pubblico mirato al reperimento di 129 medici specialisti in ambiti di particolare rilevanza per l'istituto. Questa mossa strategica ha l'obiettivo di garantire un presidio efficace delle funzioni precedentemente gestite dalle ex Commissioni Mediche di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Clicca qui per compilare e inviare la domanda

I professionisti interessati a entrare a far parte di questa importante realtà dovranno presentare la loro domanda di partecipazione seguendo una procedura interamente digitale. La candidatura potrà essere inviata esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta d'Identità Elettronica), accedendo e compilando l'apposito modulo online predisposto dall'INPS.