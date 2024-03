Concorso per 50 funzionari Ict all'Agenzia delle Entrate: ecco il bando

L'Agenzia delle Entrate annuncia l'apertura delle selezioni per il reclutamento di 50 professionisti ICT a tempo indeterminato, tra cui 25 Data Analyst e 25 Funzionari ICT specializzati in infrastrutture e sicurezza informatica, per rafforzare le strutture centrali.

Requisiti e procedure di selezione per futuri funzionari ICT

I candidati aspiranti dovranno possedere specifiche competenze professionali e tecniche, tra cui problem solving e capacità di lavoro in team. Sono richieste, inoltre, conoscenze approfondite in tecnologie informatiche e sicurezza dati.

Come Partecipare: guida alla presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online, utilizzando il Portale unico del reclutamento “inPA”. I dettagli sul processo di candidatura e le scadenze sono disponibili sul sito ufficiale.

Processo di selezione: fasi e materie d’esame