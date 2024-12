Concorso Agenzia delle Entrate: ultimi giorni per candidarsi a 190 posti da funzionario

Opportunità di Lavoro nella Pubblica Amministrazione: Ecco Come partecipare

Il 19 dicembre 2024 scade il termine per partecipare al concorso pubblico dell’Agenzia delle Entrate, che offre 190 posti a tempo indeterminato per la categoria funzionari. Un’occasione unica per entrare in una delle principali realtà della Pubblica Amministrazione, con profili diversificati tra funzionari tecnici e funzionari gestionali.

Vediamo nel dettaglio i requisiti, le modalità di partecipazione e le competenze richieste.

SCARICA IL BANDO >>>>

I profili cercati: 190 funzionari divisi in tecnici e gestionali

L’Agenzia delle Entrate ha bandito due categorie principali di funzionari: