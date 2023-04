Educazione assicurativa: Ania e il Forum Consumatori coinvolgono le scuole

Diecimila tra studentesse e studenti e centosettantacinque scuole superiori italiane coinvolte: è il bilancio della ventunesima edizione del concorso educativo “Gran Premio di Matematica Applicata”, che si è concluso con la proclamazione dei vincitori a Milano presso l’aula Pio XI dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’iniziativa è promossa dal Forum ANIA-Consumatori insieme alla Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’ateneo. Un appuntamento che quest’anno ha concluso le iniziative organizzate dal Forum ANIA-Consumatori per l’undicesima edizione della Global Money Week, campagna internazionale promossa dall’OCSE con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire le competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie in maniera responsabile e consapevole.

Tre sono gli studenti del “Gran Premio” che si sono distinti tra gli oltre cinquecento finalisti provenienti da istituti di tutte le regioni italiane, conquistando il podio della competizione: Andrea Bosetti del liceo scientifico “Arturo Tosi” di Busto Arsizio in provincia di Varese ha vinto il concorso davanti a Giuseppe Bassi del liceo scientifico “Niccolò Copernico” di Brescia e ad Andrea Brandolese del liceo scientifico “Vittorio Veneto” di Milano, che si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. I vincitori e i migliori classificati sono stati premiati insieme ai loro docenti con tablet e altri dispositivi tecnologici.

La gara, arrivata alla ventunesima edizione, ha coinvolto anche quest’anno giovani degli ultimi due anni delle scuole superiori che si sono misurati in prove di logica e numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale. La competizione si è svolta, come sempre, in due fasi distinte: tutti gli iscritti hanno sostenuto la prima prova nella scuola di appartenenza, mentre solo i qualificati hanno partecipato alla finale dell’iniziativa, tenutasi il 16 e il 17 febbraio presso le sedi di Roma e Milano dell’Università Cattolica, che ha poi determinato la classifica definitiva. La crescente partecipazione di scuole e studenti è un riconoscimento alla valenza educativa della competizione che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei giovani, incentivando l’adozione di strumenti cognitivi per affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire il proprio futuro. Un’iniziativa che si inserisce nell’impegno dell’ANIA e del settore assicurativo nel favorire l’educazione finanziaria e la cultura della protezione.

Il Forum Ania-Consumatori

Il Forum ANIA – Consumatori è una fondazione, costituita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), che ha l’obiettivo di facilitare e rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di assicurazione e i consumatori.

Fanno parte del Forum e siedono nel suo organo direttivo dieci associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori.

All’interno del Forum, che ospita anche autorevoli personalità indipendenti dal settore assicurativo, imprese e associazioni dialogano su temi importanti per il settore assicurativo e la società nel suo complesso e hanno sviluppato, attraverso la fondazione, numerose attività che riguardano tre specifiche aree di interesse: welfare, cultura assicurativa e accordi finalizzati al miglioramento del servizio offerto agli assicurati. Info disponibili su: www.forumaniaconsumatori.it , www.ioeirischi.it

La sostenibilità diventa un gioco con Game4Value

Superare quiz sulla sostenibilità, seguendo gli esempi di una “super eroina” che guida il giocatore in un percorso orientato all’apprendimento di abitudini e comportamenti virtuosi. È la sintesi del nuovo videogioco dedicato ai temi della sostenibilità, che verrà realizzato entro la prima decade di maggio da tre gruppi di studentesse e studenti di istituti superiori nel corso di un periodo di alternanza scuola-lavoro che si svolgerà in una prestigiosa game factory italiana. Un sogno che si realizzerà grazie alla vittoria ottenuta nella seconda edizione di Game4Value, la Game Jam promossa dalla Fondazione ANIA, onlus del settore assicurativo, nata nel 2004 per diffondere una nuova cultura assicurativa e per promuovere i valori della prevenzione e protezione per cittadini ed imprese.

La Game Jam è una speciale competizione che prevede di creare un videogioco partendo da un’idea: Game4Value ha coinvolto oltre 1000 giovani provenienti da 103 scuole di tutta Italia, divisi in oltre 300 team, che si sono sfidati dal 24 al 26 novembre, in una 3 giorni in cui hanno lavorato sull’idea di un videogioco in cui avessero un ruolo predominate i fattori ESG (Enviromental, Social e Governance), ma fosse presente anche un elemento assicurativo teso a valorizzare il ruolo fondamentale che hanno le assicurazioni proprio in relazione alle tematiche della sostenibilità. L’ufficializzazione dei vincitori è arrivata nel corso di una live su Twitch che si è svolta alla vigilia delle vacanze di Natale, che ha visto la partecipazione di tutti i concorrenti. Nella categoria Environmental ha trionfato il team Climbarz dall’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci di Firenze con l’idea Save The Earth: la squadra, composta da tutte ragazze, ha puntato sulla forza di una eroina che diventa un personaggio iconico, guidando il giocatore in una gara basata sulle tematiche della sostenibilità.

Nella categoria Social ha vinto il team Pepe del Liceo Agnesi di Merate che, con il progetto Limbo – Appesi a un filo, porta il giocatore all’interno di un format in cui agendo da “giudice e giudicato” apprende nozioni valoriali per una presa di coscienza del proprio operato quotidiano. Il quadro dei vincitori è stato completato dal team Machalps dell’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate, che ha sbancato nella categoria Governance con un classico “quiz game” sui temi della sostenibilità, dal titolo Consequences. Il 2023 sarà quindi un anno da ricordare per i quindici giovani che compongono i tre team vincitori e che, già dalle prossime settimane, avvieranno la loro esperienza di alternanza scuola-lavoro con la game factory “NonStudio”. Il percorso sarà finalizzato allo sviluppo dei loro concept, con lo scopo di trasformare le idee in gioco, ovvero i progetti realizzati durante Game4Value in un vero e proprio videogame per smartphone che sarà disponibile sui vari store. Numerose le scuole partecipanti anche tra Calabria e Sicilia, con un importante riscontro sulla sensibilizzazione rispetto alle tematiche assicurative e finanziarie rivolta verso le giovani generazioni con modalità efficaci.

Le scuole dalla Sicilia e dalla Calabria

Ecco le scuole partecipanti per la Calabria: ITI Monaco, Cosenza; ITIS Palma, Corigliano-Rossano (Cosenza); IS Pitagora, Castrovillari (Cosenza); IIS Malafarina, Soverato (Catanzaro); ITE Grimaldi, Catanzaro.

Scuole partecipanti per la Sicilia: ITI Fermi, Siracusa; ITI Vittorio Emanuele, Palermo; IIS Volta, Palermo; IIS M. Bartolo, Pachino (Siracusa); I.I.S.S. Filippo Re Capriata, Licata (Agrigento); ITE Luigi, Sturzo Gela; IIS Cucuzza-Euclide, Caltagirone (Catania); IS Empedocle, Messina; IS Ferrigno, Castelvetrano (Trapani).

