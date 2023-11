A Rende torna la carovana della prevenzione

Maiora, azienda protagonista della GDO nel centrosud con l’insegna Despar, lavora con costanza e dedizione per sviluppare in prima linea o sostenere attività rivolte al sociale, al territorio e alle persone che lo abitano. A tal proposito, dopo il successo dell’edizione 2022, l’azienda ha stretto un nuovo sodalizio con Komen Italia, attiva dal 2000 in prima linea nella lotta ai tumori al seno, per la “Carovana della Prevenzione”, ideata congiuntamente alla Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS.

L’obiettivo è duplice: veicolare l’importanza della prevenzione e rendere disponibili screening gratuiti per prevenire i tumori di genere.

La tappa calabrese si è svolta a Rende il 13 novembre, presso l’Interspar sito in Via Silvio Pellico, dove l’interno del parcheggio del punto vendita si è trasformato in un vero e proprio centro di informazione sulla prevenzione, con la presenza di unità mobili, personale qualificato e strumentazioni di alta tecnologia per eseguire, tramite prenotazione preventiva sul sito web, esami senologici rivolti alle donne.

In virtù del rinnovato supporto alla causa, è stato predisposto un efficiente piano di comunicazione, che coinvolge anche il volantino, in modo tale da sensibilizzare sul tema e coinvolgere i clienti in modo capillare. L’importanza della prevenzione emerge in maniera importante all’indomani dell’emergenza sanitaria post-pandemica: i ritardi negli interventi chirurgici, nelle prestazioni terapeutiche salvavita e il blocco completo dei programmi di screening hanno causato circa 1 milione di esami mammografici in meno e oltre 3.500 donne hanno scoperto di avere un tumore del seno in fase più avanzata.

«Contribuire a rendere più consapevoli circa la prevenzione – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora – significa per noi educare al bene più prezioso di cui disponiamo: la vita. Abbiamo scelto di rinnovare la nostra collaborazione con Komen Italia e la “Carovana della Prevenzione” per il secondo anno consecutivo proprio perché sposiamo i valori di questa iniziativa». L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al rinnovato sostegno del Pastificio Granoro, nell’ottica

di una sempre più stretta collaborazione tra imprese vicine al territorio, consapevoli del ruolo sociale che esse svolgono quotidianamente.

«Quotidianamente sentiamo parlare di cultura della prevenzione quale aspetto fondamentale per la vita dei cittadini: tutti sanno che è più necessaria la prevenzione della cura, ma pochi “premiano” gli atti di prevenzione». Con queste semplici ma sentite parole, Marina Mastromauro, Amministratore Delegato del Pastificio Granoro, ha annunciato il sostegno alla “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia a Rende.

«Da anni, Granoro è impegnata a sostenere nobili iniziative finalizzate alla prevenzione e alla salute dei cittadini. Obiettivo per il futuro: la prevenzione delle malattie deve diventare il principale scopo di ogni attore del settore sanitario. Per questo motivo, grazie alla sinergia con Despar Centro-Sud, cerchiamo di contribuire, nel nostro piccolo, a raggiungere questo rilevante traguardo».