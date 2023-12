ANIApedia, il centro di documentazione del settore assicurativo: tutto su sicurezza stradale, catastrofi e benessere

ANIApedia si rivolge ad un'ampia fascia di utenti. In particolare: come vero e proprio strumento di lavoro, ANIApedia diviene supporto per gli utenti professionali; come osservatorio privilegiato sulle dinamiche della sicurezza stradale, del Benessere e delle Catastrofi Naturali, ANIApedia si rivolge anche ad utenti generici che possono fruire dell'ampia documentazione.

Rispetto alle differenti tipologie di materiali resi disponibili (dati, norme, pubblicazioni, video..), gli archivi di base sono organizzati in 5 sezioni principali, a cui corrispondono diverse funzioni e finalità conoscitive per l’utente, nonché differenti possibilità e modalità di utilizzo di ANIApedia.

In quest’ottica ANIApedia è uno strumento per valutare e monitorare il quadro delle attività e delle iniziative che vengono realizzate sul territorio nazionale, consentendo di individuare le migliori pratiche, metterle in rete, consentire riferimenti e collegamenti diretti, sollecitare la condivisione di eventuali iniziative, lo sviluppo di possibili sinergie ed economie di scala;

uno strumento per selezionare, ottimizzare e finalizzare impegni e risorse entro quadri di azione e di programmazione più ampi che tengono conto delle diverse iniziative già presenti sul territorio, dei format e dei materiali già prodotti, evitando duplicazioni, dispersione di risorse, rielaborazioni sterili di materiali e format già realizzati; oltre che, naturalmente, strumento per consentire la diffusione delle attività e delle iniziative più significative (Best practices) che possono essere assunte come riferimento alla base di nuove e diverse esperienze.

Per consultare ANIApedia cliccare su ANIApedia.it