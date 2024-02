Cora, la storia dell’imprenditrice di origini casertane Maria De Matteo. La fashion planner regina dei social

"Ogni volta che una donna si alza per se stessa, si alza per tutte le donne.” Forse in pochi ne conoscono l’autrice - Maya Angelou - ma è chiaro il suo messaggio diventato, nel tempo, uno slogan a sostegno della causa femminile. E proprio da una causa tutta al femminile nasce la storia di Cora, Maria De Matteo, imprenditrice napoletana che da quasi un anno spopola su tik tok con il fast fashion, la cosiddetta moda veloce ispirata a un rapido design. “Cora nasce da un acronimo - ha evidenziato l’imprenditrice - legato al nome della mia ultima bimba, nata in un momento in cui la mia carriera era all’apice. Con la sua nascita ho dovuto rinunciare a una parte importante della mia vita, cioè il lavoro, creando delle falle che temevo col tempo potessero divenire irreparabili. Ma la mia voglia di indipendenza e di rivincita mi ha portato oltre, a non fermarmi mai, anche perché fin da giovanissima ho praticato svariati mestieri e professioni che mi hanno consentito di arrivare ad essere oggi quella che sono: una madre di tre figli con tanta voglia di colorare la propria vita e quella degli altri; o, meglio, quella delle donne”.

Di quelle donne che vivono di ritmi serrati, che hanno poco tempo da dedicare a sé, ma che sognano di essere libere da doveri o che hanno paura di non essere sempre all’altezza. “Un anno fa ho deciso che la nuova maternità doveva portare con sé qualcosa di diverso: qualcosa di mio. Così è nato questo progetto rischioso ma legato a una passione: quella per la moda e l’abbigliamento. Mi sono chiesta se non potesse invece essere utile mettere a disposizione degli altri le mie idee e i miei desideri così da ritrovare un po’ di me in ogni persona nuova che incrociassi sul mio cammino. Nessuno credeva che in questo vasto oceano potessi distinguermi dagli altri pesciolini. Eppure, grazie anche al supporto della mia famiglia, ho affrontato con determinazione questo immenso mare e galleggiando, poco per volta, ho raggiunto il mio equilibrio e ho preso il largo”. Cora nasce dall’unione dei due nomi della sua bimba: Corinne e Anna. “Inizialmente - ha proseguito De Matteo - avrei voluto lanciarmi con un e-commerce vero e proprio, con un sito e una pagina instagram. Ma sono stati diversi i momenti di delusione e abbattimento che ho compreso che la concorrenza sui social era così vasta da non consentirmi di potermi realmente buttare in questa mia passione senza non poche preoccupazioni. E per chi, come me, ha vissuto quasi sempre lontano dai social, l’esperimento virtuale è stato un passo davvero significativo. Ho iniziato a guardare live su tik tok, a contare i followers che brand o influencer noti riuscivano ad accaparrarsi affinché i loro profili potessero essere una finestra sul mondo e ho acceso i fari su quello che ho sempre amato, puntando la telecamera del telefono verso l’inquadratura migliore della mia stanza e premendo il pulsante della registrazione. E’ così che ha preso vita il mio fast fashion, alla portata di tutte le donne”.

