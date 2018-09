Meteo, torna il maltempo in Sicilia ma è allerta gialla anche in Calabria

Dalle prime ore di domani temporali sulla Sardegna, in particolare sul versante orientale, e sulla Sicilia, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Sicilia, Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Lazio, e settori di Abruzzo, Sardegna, Toscana e Veneto.

LE PREVISIONI

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di domani. Al Nord giornata in prevalenza soleggiata con qualche foschia al mattino in pianura e qualche isolato piovasco diurno sui rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29.

Al Centro instabile in Sardegna con piogge e temporali, meglio sui settori peninsulari salvo locali piovaschi diurni in Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29.

Al Sud instabile con piogge e temporali in Sicilia, maggiore variabilità altrove ma con temporali diurni sulle zone interne. Temperature stabili, massime tra 25 e 28.

