Nuova allerta maltempo, venti forti e di burrasca in Calabria e Sicilia

Venti forti e di burrasca su gran parte della Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla serata di oggi, lunedì 24 settembre, il persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti nord-orientali, su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Possibili mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 25 settembre, allerta gialla sui versanti ionico e tirrenico meridionale della Calabria e sull'intero territorio della Sicilia, isole comprese.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 25 SETTEMBRE Al Nord bel tempo con cieli sereni, salvo residue nubi al mattino sul Piemonte; molto ventoso, specie su Friuli e Liguria. Temperature in brusco calo, massime tra 18 e 23. Al Centro instabile in Sardegna con piogge e temporali, maggiori schiarite sui settori peninsulari con cieli poco nuvolosi. Venti sostenuti. Temperature in calo, massime tra 19 e 24. Al Sud instabile su Sicilia e bassa Calabria con piogge sparse e qualche temporale sull'isola, poche nubi sparse altrove. Temperature in calo, massime tra 21 e 26.

MERCOLEDI' 26 SETTEMBRE Al Nord alta pressione e bel tempo con cieli in prevalenza sereni, al più poco nuvolosi per il transito di qualche innocua velatura. Temperature stabili, massime tra 18 e 23. Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni, al più poco nuvolosi lungo il versante adriatico. Ancora molto ventoso sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24. Al Sud pochi addensamenti residui e senza fenomeni su bassa Calabria e Sicilia, prevale il bel tempo altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24.

GIOVEDI' 27 SETTEMBRE Al Nord stabile con una bella giornata di sole su tutte le regioni e cieli generalmente sereni, al più offuscati da sottili velature. Temperature in ripresa, massime tra 22 e 24. Al Centro bel tempo su tutte le regioni con cieli sereni, al più temporaneamente offuscati da sottili velature durante il pomeriggio. Temperature in ripresa, massime tra 20 e 26. Al Sud prevale il bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Venti ancora tesi. Temperature in aumento, massime tra 21 e 24.

