Meteo, il piccolo ciclone nel Mediterraneo si sposta verso la Grecia, effetti marginali in Italia

Il profondo vortice di bassa pressione sullo Ionio sembra in procinto di trasformarsi in un TLC (Tropical Like Cyclone), ovvero un piccolo ma intenso ciclone mediterraneo che presenta caratteristiche simili ai cicloni tropicali ed è diretto verso la Grecia. Le previsioni arrivano dal Centro Epson Meteo.

Gli effetti di questa intensa perturbazione sull'Italia saranno molto marginali: il centro depressionario infatti si limiterà ad alimentare un rinforzo dei venti al Centro-Sud e a spingere un po' di nubi e qualche acquazzone sulle estreme regioni meridionali. Per il resto - affermano i meteorologi di Meteo.it - il fine settimana in Italia si presenterà in prevalenza soleggiato, benché caratterizzato da un nuovo moderato calo delle temperature che entro domenica torneranno quasi ovunque nella norma o leggermente al di sotto.

Per sabato è previsto bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; a tratti qualche nuvola innocua in più solo su Alpi, Venezie, Puglia, Basilicata e versanti ionici di Calabria e Sicilia. Temperature massime in leggera diminuzione al Nord e regioni del versante adriatico. Venti in attenuazione, ma ancora da moderati a forti sul basso Ionio, in intensificazione sul Mare di Sardegna, da nordest sul medio e alto Adriatico, da nord sul Ligure.

Domenica prevista invece un’alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, Alpi Orientali, Veneto, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia Orientale, comunque in generale senza piogge; in prevalenza sereno altrove. Tra sera e notte moderato peggioramento al Nordovest, con deboli piogge su Valle d’Aosta, Alto Piemonte e Lombardia. Temperature massime quasi dappertutto in leggero calo.

Lunedì tempo in peggioramento per l’arrivo della prima perturbazione del mese di ottobre che determinerà una fase più instabile e ventosa.

