Il meteo dei prossimi giorni in Sicilia e Calabria: schiarite, ma da domenica torna qualche pioggia

Ecco le previsioni per i prossimi giorni, riguardanti il Sud Italia e la Sicilia fornite da 3bmeteo.com

SABATO 20 OTTOBRE

Al Sud nubi sparse e schiarite prevalenti senza fenomeni sulla Sicilia. Cieli in genere sereni o poco nuvolosi altrove. Ventoso. Temperature stabili, massime tra 22 e 25.

DOMENICA 21 OTTOBRE

Al Sud nubi e qualche pioggia su est Sicilia e Calabria, più sole altrove ma peggiora in serata con piogge a partire dall’Adriatico. Temperature in calo, massime tra 19 e 23.

LUNEDI' 22 OTTOBRE

Al Sud schiarite in Campania. Altrove instabile con piogge, temporali sparsi e nevicate sulla dorsale in calo fino a 1400m. Temperature in calo, massime tra 14 e 19.

