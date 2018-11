Tra Sicilia e Calabria tempo instabile e non è escluso qualche fiocco di neve

L'estate di San Martino sembra già essere passata e l'inverno è orai alle porte. Nei prossimi giorni al Sud il tempo sarà instabile e non è esclusa anche qualche nevicata in Calabria. Vediamo nel dettaglio le previsioni di 3bmeteo.com legate al meridione d'Italia per i prossimi giorni.

SABATO 17 NOVEMBRE

Al Sud instabile su Adriatico, dorsale e Calabria con piogge e nevicate dai 1300-1600m. Più sole sulle altre regioni. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 11 e 16.

DOMENICA 18 NOVEMBRE

Tempo variabile con qualche pioggia su adriatiche, basso Ionio e Sicilia, più asciutto e con aperture sulle tirreniche. Temperature per lo più stabili, massime tra 11 e 16.

LUNEDI' 19 NOVEMBRE

Al Sud si rinnova una certa instabilità su Sicilia e Calabria, meglio altrove ma

peggiora ovunque entro sera con rovesci. Temperature in aumento, massime tra 15 e 19.

