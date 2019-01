Ondata di freddo e neve in Sicilia e Calabria, ma da domenica migliora

Dopo l'ondata di neve anche a bassa quota e di freddo che ha investito la provincia di Messina e buona parte della Calabria, tornano lentamente a migliorare le condizioni meteorologiche.

Ecco le previsioni di 3bmeteo per i prossimi giorni.

SABATO 5 GENNAIO

Al Sud ancora instabile con qualche locale nevicata in pianura al mattino con quote sempre più elevate. Temperature in lieve rialzo, massime tra 5 e 11.

DOMENICA 6 GENNAIO

Iinstabile su bassa Calabria e nord Sicilia con pioggia e neve in rialzo fino a 900m. meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 5 e 13.

LUNEDI' 7 GENNAIO

Al Sud variabilità e qualche locale fenomeno su Adriatico, Dorsale e ioniche con neve

dai 400-500m. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 7 e 10.

