Maltempo, ancora pioggia e gelo in Sicilia e Calabria. E torna anche la neve

Dopo la neve dei giorni scorsi e la tregua concessa dopo l'Epifania, la situazione metereologica del Sud Italia è destinata a peggiorare nuovamente.

Fra Sicilia e Calabria il cielo sarà inizialmente molto nuvoloso. Peggiorerà un pò ovunque nel resto della giornata, con nevicate sui rilievi calabro-lucani a partire da 800-1000 metri.

Al Sud, domani, sono previste piogge e rovesci sparsi più frequenti nella prima parte del giorno, nevosi dai 1000m. Piogge più deboli e sparse, invece, dal pomeriggio. Stabili le temperature stabili, con punte massime comprese fra tra 8 e 13 gradi.

L'antico paese di Bova imbiancato dalla neve, le suggestive immagini Tetti imbiancati in Calabria e Sicilia

Così 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 8 GENNAIO

Al Nord nuvoloso sulle Alpi con neve sui settori di confine; più sole altrove ma con nebbie in pianura localmente anche persistenti. Temperature in calo, massime tra 5 e 9.

Al Centro peggiora su Sardegna e versanti tirrenici con piovaschi e neve dai 900m, in serata piogge in arrivo anche sull'Adriatico. Temperature stabili, massime tra 8 e 11.

Al Sud sole al mattino, peggiora dal pomeriggio-sera su Sicilia e tirreniche con piogge, la notte anche altrove. Neve dai 1000m. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 13.

Neve in Sicilia, 15 famiglie isolate a Roccella Valdemone: le foto dal paese del Messinese Un cane sulla neve che ha ricoperto il paese Il paese sotto la neve Roccella Valdemone si trova nella provincia di Messina Così ke abitazioni del paese

MERCOLEDI' 9 GENNAIO

Al Nord nubi e debole neve sui confini alpini, altrove cieli da poco nuvolosi a velatati; nebbie notturne in Val Padana. Temperature stabili, massime tra 7 e 9.

Al Centro peggiora sull'Adriatico con piogge e neve in calo fino a quote basse, qualche pioggia anche in Sardegna, più sole sul Tirreno. Temperature stabili, massime tra 8 e 10.

Al Sud piogge e rovesci sparsi più frequenti nella prima parte del giorno, nevosi dai 1000m. Piogge più deboli e sparse dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 8 e 13.

GIOVEDI' 10 GENNAIO

Al Nord bel tempo prevalente, salvo residuo nevischio al mattino sui confini alto atesini e alcune stratificazioni in transito. Temperature stabili, massime tra 6 e 9.

Al Centro instabile sull'Adriatico con piogge sparse e neve dai 100/300m. Più soleggiato altrove salvo piovaschi al mattino in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 6 e 9.

Al Sud instabile su Puglia, Calabria e nordest Sicilia con piovaschi sparsi e neve dai 600/800m, più sole su Campania e sud Sicilia. Temperature in calo, massime tra 7 e 11.

