Maltempo, in arrivo attenuazione del gelo in Sicilia: nel weekend sarà bello

E' in arrivo un'attenuazione del maltempo che ha colpito principalmente le regioni del Centrosud, ed in particolare Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia.

Se infatti le temperature domani mattina in queste regioni saranno ancora sotto lo zero, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Paolo Corazzon, "avremo un weekend bello, con un rialzo generalizzato delle temperature. Sarà un sabato di sole in tutta Italia, mentre domenica non mancheranno nuvole di passaggio al Centrosud e la colonnina di mercurio sarà in ulteriore rialzo".

Corazzon parla di un "freddo senza eccessi che si va mitigando". E anche la prossima settimana partirà bene: solo al Centrosud, sottolinea il meteorologo di 3bmeteo.com, "si registrerà qualche nuvola, ma non ci saranno grandi perturbazioni".

Per il Nord l'assenza di perturbazioni è un problema a causa dell'assoluta mancanza di precipitazioni da almeno un mese. Le previsioni, però, sono positive.

"E' una possibilità più che concreta - spiega - che le precipitazioni si possano verificare al settentrione tra l'ultima decade di gennaio e la prima di febbraio, ponendo fine a un periodo siccitoso che ha anche provocato un aumento dello smog".

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull&rsquoItalia per i prossimi giorni.

SABATO 12 GENNAIO Al Nord soleggiato salvo sporadici addensamenti sulla Romagna, in serata nubi e nevischio lungo i settori alpini confinali. Temperature stabili, massime tra 5 e 9. Al Centro bel tempo prevalente salvo residua variabilità sull'Adriatico, tra sera e notte nubi e piovaschi in arrivo sulla Sardegna. Temperature in lieve aumento, massime tra 7 e 10. Al Sud cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo variabilità e qualche piovasco residuo sul nord della Sicilia al mattino. Temperature in lieve aumento, massime tra 7 e 11.

DOMENICA 13 GENNAIO Al Nord nubi e deboli nevicate sulle Alpi dai 1300m, sole offuscato da velature o stratificazioni alte sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 5 e 10. Al Centro al mattino instabile, eccetto che sulla Toscana, con piovaschi e nevischio dai 1000m, buono quasi ovunque dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 7 e 10. Al Sud peggiora su Sicilia e regioni tirreniche con piogge e nevicate dai 700-900m. Iniziali aperture altrove, ma peggiora dal pomeriggio-sera. Temperature stabili, massime tra 7 e 11.

LUNEDI' 14 GENNAIO Al Nord nubi sulle Alpi con neve sulle zone di confine dai 700/1200m, in attenuazione in giornata. Più sole altrove. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 16. Al Centro variabile al mattino con piovaschi su Sardegna, basso Lazio e Abruzzo; neve dai 1200m. Migliora dal pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 7 e 12. Al Sud instabile con piogge diffuse e neve dai 1100m, dal pomeriggio migliora in Campania con schiarite in estensione alle altre regioni entro la notte. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 15.

