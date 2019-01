Torna la neve a bassa quota in Calabria, weekend di pioggia in Sicilia

Tornano a imbiancarsi gli altipiani di Calabria, anche a bassa quota, mentre in Sicilia aumentano le piogge e le temperature sono in discesa. Sarà dunque un weekend di gelo con miglioramenti solo da domenica.

In Calabria è stata segnalata neve in provincia di Cosenza. Grande fioccata anche nella parte alta di Gambarie nell'area della diga sul torrente Menta e a Santo Stefano in Aspromonte. Acqua e gelo anche a Vibo.

In Sicilia imperversano le piogge, con un'allerta gialla diramata per la giornata di domani nella zona tirrenica. Per quanto concerne la neve, fiocca in provincia di Palermo. Sabato è prevista l'apertura degli impianti sciistici a Piano Battaglia.

Sara dunque un weekend di freddo sia in Sicilia che in Calabria. Di seguito le previsioni per i prossimi giorni.

Venerdì 25: al Sud ancora in prevalenza instabile con piogge e nevicate fino a quote collinari, dai 500-800m. Venti tesi. Temperature stabili, massime tra 9 e 12.

Sabato 26: ancora qualche piovasco su Adriatico e basso Tirreno ma in assorbimento in giornata, bel tempo altrove. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 12.

Domenica 27: inizialmente soleggiato, dal pomeriggio peggiora sul Tirreno con qualche pioggia sulla Calabria, migliora in Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 15.

