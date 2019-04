Meteo, l'autunno torna alla riscossa: primo maggio nuvoloso in Calabria e Sicilia

Gli italiani si preparano all'ultimo ponte primaverile, quello del primo maggio, e per chi ha deciso di trascorrere le prossime giornate fuori casa non ci sono buone notizie. Sta per irrompere, in Italia, un vortice freddo. Una perturbazione attraverserà il nostro Paese interessando Nord Est e regioni del Centro e, secondo i meteorologi, come fosse tornato l’Autunno sono attesi rovesci, temporali, locali grandinate e neve a tratti fin sotto i 1000 metri.

Già oggi piogge e rovesci su est Lombardia, Nord Est ed Emilia Romagna con neve fino a 1000 metri, Toscana, Umbria e Marche. In serata la perturbazione scenderà anche su Abruzzo, interne di Lazio, Campania ed alta Puglia. Andrà meglio, invece, sul resto d’Italia. Martedì previste schiarite e temperature in aumento.

Per quanto riguarda la Sicilia e la Calabria, splenderà il sole ovunque con le temperature che rimarranno stazionarie e nella media del periodo. Un leggero peggioramento con qualche nuvola in più e un lieve calo delle temperature di uno-due gradi è atteso proprio per il primo maggio.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 29 APRILE: al Nord soleggiato al Nordovest, variabile su Triveneto e Romagna con qualche pioggia più frequente al mattino e neve dagli 800/1000m. Temperature in calo, massime tra 13 e 18. Al Centro rovesci e temporali dal pomeriggio su Adriatico e Appennino con neve dai 1300m, condizioni più soleggiate sulle coste tirreniche. Temperature in calo, massime tra 15 e 20. Al Sud variabilità con precipitazioni più probabili al pomeriggio su Molise, Campania e alta Puglia. Meglio sullo Ionio. Temperature in calo, massime tra 16 e 19.

MARTEDÌ 30 APRILE: al Nord in prevalenza poco nuvoloso o velato, salvo locali annuvolamenti al pomeriggio sulle Alpi orientali, senza fenomeni rilevanti. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21. Al Centro spiccata variabilità con addensamenti pomeridiani e qualche rovescio sull'Appennino, velature in transito sulla Sardegna.

Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20. Al Sud variabile con addensamenti e occasionali precipitazioni sulla Puglia e a ridosso dell’Appennino nelle ore diurne. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19.

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO: al Nord in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento e isolati fenomeni diurni sui rilievi friulani. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22. Al Centro prevale il sole al mattino, dal pomeriggio addensamenti lungo l’Appennino con qualche pioggia o temporale in esaurimento serale. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 20. Al Sud sole al mattino salvo disturbi su est Sicilia. Instabilità diurna sull'Appennino con piogge e temporali in sconfinamento alle coste. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.

