Nuova ondata di caldo africano in arrivo in tutta Italia, picchi di 38 gradi

Il weekend si aprirà con una perturbazione in arrivo già da domani con un carico di temporali e grandine che colpirà tra sabato e domenica diversi settori dell’Italia. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che da domani ci sarà un primo peggioramento delle condizioni meteo sull'arco alpino con i temporali che nel corso della sera si estenderanno anche alle vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Poi, sin dalle prime ore di sabato il passaggio di una perturbazione temporalesca investirà tutte le regioni del Nord provocando un deciso peggioramento del tempo.

Nel weekend, dunque, temporali sparsi in tutto il nord e nell'Appennino e ancora tanto sole sul resto del Paese, con temperature che supereranno i 35 gradi. Ma già domenica sera migliorerà in maniera definitiva su tutti i settori con il rinforzo dell’alta pressione in arrivo dall’Africa.

Da lunedì 24, e per almeno sette giorni, invece, l’Italia verrà raggiunta da un’intensa ondata di caldo africano con l’anticiclone sub-tropicale che farà schizzare le temperature fino a 38 gradi.

