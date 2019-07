Meteo, arriva il maltempo al Sud: venti di burrasca su Calabria e Sicilia

La perturbazione che sta attraversando l’Italia continua a provocare condizioni di maltempo, con precipitazioni anche temporalesche, al Centro-Nord, seppure in graduale attenuazione, e forti venti sulle regioni centro-meridionali: lo rende noto la Protezione civile, secondo la quale a partire da questa sera venti forti o di burrasca interesseranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici e possibili mareggiate lungo le coste.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 29 luglio, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Umbria e su parte dell’Abruzzo, Basilicata e Calabria.

LE PREVISIONI

LUNEDÌ 29 LUGLIO: al Nord stabilità e cieli generalmente sereni, salvo nubi diurne e locali rovesci pomeridiani su Est Alpi e Appennino Emiliano. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 32. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati acquazzoni diurni sull'Appennino e localmente sulla bassa Toscana. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 31. Al Sud isolati temporali su Gargano, Murge, Salento e Appennino, localmente su coste tirreniche del Cilento fino a Calabria e Messinese. Temperature in calo, massime tra 27 e 31.

MARTEDÌ 30 LUGLIO: al Nord si rinnovano condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo isolati annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33. Al Centro bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali annuvolamenti e acquazzoni diurni sull'Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32. Al Sud nubi diurne in sviluppo su Appennino, Gargano, Murge e Salento con qualche temporale, generalmente soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO: al Nord variabilità diurna su Alpi e Prealpi con isolati temporali in locale estensione alla Val Padana, tempo soleggiato invece altrove. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33. Al Centro stabilità e cieli sereni, salvo locali annuvolamenti sui rilievi. Temperature in lieve rialzo, massime tra 29 e 34, valori superiori sulla Sardegna. Al Sud alta pressione con una giornata stabile e serena, salvo nubi diurne sui rilievi. Temperature in aumento, massime tra 29 e 34, superiori sull'entroterra di Puglia e Sicilia.

