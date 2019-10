Meteo, in Sicilia e Calabria tempo variabile nel weekend: previste piogge

Una residua instabilità, oggi principalmente al Sud, e un weekend con maltempo prevalente e temperature minime che scenderanno anche a 6 gradi. Sono le previsioni per i prossimi giorni dei meteorologi di 3bmeteo.com.

"La perturbazione attiva da ieri - spiega Edoardo Ferrara - abbandonerà l'Italia oggi lasciando tuttavia in eredità una residua instabilità sulle estreme regioni meridionali. Altrove prevarrà il sole ma da Nordovest avanzerà un nuovo fronte, peraltro piuttosto debole".

Il tempo oggi sarà variabile al Sud al mattino con residui rovesci localizzati su medio-bassa Puglia, bassa Calabria, Sicilia nord orientale, in esaurimento entro il pomeriggio. Più soleggiato al Centronord ma con nubi in progressivo aumento da Nordovest.

Il weekend, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino, sarà invece caratterizzato da maltempo prevalente: sabato una perturbazione coinvolgerà le regioni centro-meridionali, quelle del versante tirrenico, con piogge e temporali sparsi.

Nel Nord Italia si avranno solo alcuni fenomeni sui settori di confine, caratterizzati anche da alcune spruzzate di neve sulle vette. Si tratterà comunque di un passaggio piuttosto rapido, che lascerà comunque qualche strascico anche domenica, sempre al Sud, ma nel frattempo un nuovo e più intenso fronte raggiungerà il Nord Italia, con ripresa di episodi di maltempo localmente intensi in estensione entro fine giornata a Sardegna e regioni tirreniche.

Quanto alle temperature, secondo Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com, i primi valori sotto i 10 gradi faranno la loro comparsa fin da venerdì sulle pianure del Nord, fondovalli alpini e anche su parte delle piane interne del Centro con punte di 6-8 gradi nelle conche più riparate. Al Sud e lungo le coste tirreniche e liguri i valori rimarranno un po' più alti e generalmente intorno ai 15 gradi.

Le previsioni per oggi e i prossimi giorni:

VENERDI' 4 OTTOBRE Al Nord inizialmente soleggiato, nubi in aumento nella seconda parte del giorno, con qualche fenomeno notturno sul Triveneto. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 21. Al Centro soleggiato al mattino ma peggiora verso sera sulla Toscana con piogge in estensione notturna anche alle restanti regioni. Temperature stabili, massime tra 18 e 22. Al Sud residui piovaschi in mattinata su Puglia ed area dello Stretto; migliora ovunque dal pomeriggio; ventilazione tesa da Nord. Temperature in calo, massime tra 18 e 23.

SABATO 5 OTTOBRE Al Nord giornata di sole salvo per qualche nube al mattino sul Triveneto e residui deboli fenomeni sui crinali alto-atesini. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 23. Al Centro instabile con acquazzoni sparsi specie nella prima parte; generale miglioramento nella seconda parte del giorno con schiarite dalla Toscana. Temperature stabili, massime tra 19 e 23. Al Sud peggiora dai versanti tirrenici con piogge in estensione pomeridiana alle altre regioni peninsulari. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 25.

DOMENICA 6 OTTOBRE Al Nord giornata inizialmente discreta ma con nubi in aumento durante il giorno e qualche pioggia sparsa dalla sera. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 23. Al Centro in prevalenza soleggiato, maggior nuvolosità in Sardegna e sui settori adriatici ma con bassa probabilità di fenomeni fino a sera. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 24. Al Sud spiccata variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti e qualche piovasco sparso. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 21 e 25.

