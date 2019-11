Meteo, weekend di maltempo al Sud: allerta gialla su parte della Calabria

Una nuova ed intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di domani sulle regioni occidentali dell’Italia, dando luogo ad un sensibile peggioramento, dapprima al Nord e in Sardegna, quindi in estensione dal pomeriggio/sera alle regioni centrali e alla Campania.

Domenica il maltempo interesserà tutte le regioni centro-settentrionali e parte del Sud, con fenomeni più intensi al Nord e sulle regioni tirreniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede dalla mattinata di domani, sabato due novembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Liguria, in successiva estensione alla Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, allerta gialla sulla Liguria, su gran parte della Toscana, sull'Umbria, sul Lazio, sulla Puglia meridionale, sui versanti tirrenico-meridionale e ionico della Calabria e sul settore occidentale della Sardegna.

LE PREVISIONI

SABATO 2 NOVEMBRE: al Nord giornata uggiosa con piogge sparse sin dal mattino in ulteriore intensificazione con fenomeni a tratti intesi tra Liguria e Triveneto. Temperature in calo, massime tra 12 e 15. Al Centro peggiora su Sardegna e Toscana con piogge e temporali in estensione entro sera ai restanti settori; fenomeni localmente intensi. Temperature in lieve ascesa, massime tra 15 e 20. Al Sud variabilità e qualche isolato piovasco. Peggiora dalla sera sulla Campania con temporali. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 25.

DOMENICA 3 NOVEMBRE: al Nord ancora piogge ed acquazzoni un pò ovunque con fenomeni più intensi su Alpi, Prealpi e Levante Ligure. Precipitazioni in graduale attenuazione serale da Ovest. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18. Al Centro marcata instabilità con rovesci e temporali, specie sulle Tirreniche. Temperature stabili o in lieve ascesa sulle Adriatiche, massime tra 19 e 24. Al Sud tempo in ulteriore peggioramento con piogge e temporali in estensione da Tirreniche ai restanti settori. Temperature stabili, massime tra 20 e 25.

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE: al Nord parzialmente nuvoloso pur con qualche locale fenomeno a ridosso dei rilievi e sul Levante ligure. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 16 e 21. Al Centro inizialmente discreto, salvo qualche fenomeno sull'Appennino settentrionale. Peggiora a fine dì sulle Tirreniche. Temperature stabili o in lieve flessione, massime tra 19 e 24. Al Sud tempo in miglioramento con schiarite via via più ampie, eccezion fatta per residua instabilità su Tirreniche e Salento. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 25.

© Riproduzione riservata