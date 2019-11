Weekend di pioggia e nuvole in Sicilia e Calabria

Come previsto, il weekend in Calabria e Sicilia ha mantenuto le promesse con piogge e vento in diverse parti delle due regioni.

Cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci e temporali diffusi sono previsti per tutta la giornata di oggi. Miglioramenti comunque dalla serata.

Per la giornata di domani, secondo le previsioni 3bmeteo, la situazione dovrebbe migliorare anche se le temperature sono comunque in calo.

Al Sud nel complesso poco nuvoloso salvo variabilità e qualche isolato fenomeno tra Campania, Calabria

tirrenica e Sicilia. Temperature stabili, massime tra 16 e 21.

Al Centro Italia instabilità in aumento in Sardegna, nubi sparse altrove con fenomeni occasionali; peggiora in serata sul Tirreno con piogge. Temperature stabili, massime tra 13 e 18.

Al Nord molte nubi al Nordovest ma senza fenomeni degni di nota, variabilità altrove con più sole al Nordest. Temperature senza variazioni di rilievo, massime tra 11 e 15.

