Weekend bagnato in Sicilia e Calabria, torna il maltempo: domenica piogge e forti venti

Ore contate per le giornate di sole e il vento di scirocco al Sud Italia. L'estate di San Martino, arrivata con qualche giorno di ritardo, è già pronta a lasciare spazio a temporali e forti venti di burrasca che, nella giornata di domani, interesseranno soprattutto la Calabria e la Sicilia.

Secondo i meteorologi, già da domani le temperature subiranno un brusco calo, scendendo di ben 5 gradi. In particolare, da questa sera, una perturbazione atlantica interesserà l'Italia con condizioni di generale maltempo e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, sulle regioni centro-meridionali.

I fenomeni potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche, motivo per il quale la Protezione Civile ha proclamato l'allerta gialla, per la giornata di domani, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.

Occhio a non dimenticare gli ombrelli, dunque. Domani, infatti, piogge e temporali non daranno tregua per tutto il giorno e, un po' ovunque, le temperature torneranno ad attestarsi sulle medie del periodo, con massime tra i 16 e i 18 gradi. Da lunedì, poi, un piccolo miglioramento vedrà tornare il sole su quasi tutto lo stivale in attesa dell'ennesima perturbazione che, già da martedì, coinvolgerà diverse regioni.

