Meteo, violenta ondata di maltempo in arrivo: pericolo nubifragi in Calabria

Ancora pioggia sull'Italia, prima al Nordovest e sulle regioni tirreniche, poi su tutta Italia, con il rischio di violenti nubifragi sulla Calabria.

A prevederlo sono gli esperti del sito ilmeteo.it, secondo cui nel weekend un ciclone atlantico proveniente dalla Francia punterà la Sardegna e poi il Sud generando un’ondata di maltempo a tratti violento.

In particolare, sabato «la posizione del vortice nei pressi della Sardegna favorirà piogge intense e continue su tutto il Piemonte e sulla Liguria di ponente; in Liguria il forte vento di scirocco impedirà ai corsi d’acqua di defluire creando delle potenziali piene».

Tempo cattivo anche sul resto del Nord, specie sul Triveneto, e in Sardegna mentre nel pomeriggio peggiorerà anche al Sud. A Venezia prevista acqua alta con una marea sostenuta di circa 115 cm.

Domenica, sempre secondo ilmeteo.it, il ciclone raggiungerà il Sud dando vita a una violenta ondata di maltempo che dalla Sicilia si dirigerà verso la Calabria e la Basilicata dove venti di scirocco a 110 km orari flagelleranno le coste, con continue piogge abbondanti o molto abbondanti.

Sulla Calabria il rischio di nubifragi intensi e alluvioni sarà elevato. Le precipitazioni colpiranno anche tutte le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, mentre al Nord il tempo andrà progressivamente migliorando.

LE PREVISIONI

VENERDÌ 22 NOVEMBRE: al Nord tempo in ulteriore peggioramento con piogge e rovesci su gran parte delle regioni, meno probabili in Romagna; nevicate dai 1200/1400m. Temperature stabili, massime tra 9 e 13. Al Centro variabile e a tratti instabile sulle regioni tirreniche, meglio sui versanti adriatici con schiarite. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 15. Al Sud nuvolosità in parziale aumento da Ovest con possibilità di qualche fenomeno sulla Campania settentrionale. Temperature stabili o in locale rialzo, massime tra 14 e 19.

SABATO 23 NOVEMBRE: al Nord ancora molte nubi con piogge e rovesci su Nordovest e Triveneto, in parziale attenuazione serale; nevicate dai 1000/1400m. Temperature in lieve rialzo, massime tra 11 e 16. Al Centro nuove piogge in arrivo sulla Sardegna e a seguire sui versanti tirrenici; nubi in aumento sulle adriatiche.

Temperature in rialzo, massime tra 13 e 18. Al Sud avvio soleggiato ma con tendenza a nuovo peggioramento ad iniziare da Sicilia e ioniche entro il pomeriggio. Temperature senza variazioni di rilievo, massime tra 14 e 19.

