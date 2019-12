Meteo, Immacolata primaverile in Calabria e Sicilia: previsti 20 gradi per l'8 dicembre

Sarà un 8 dicembre primaverile in Calabria e Sicilia. Si avvicina a grandi passi il weekend dell’Immacolata e se fino a venerdì un vortice ciclonico interesserà le due isole maggiori, parte del Sud e del Centro, non sarà così nel fine settimana.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che sabato 7 dicembre forti venti di Libeccio soffieranno sull'alto Tirreno e al largo del mar Ligure, sospingendo forti temporali sulla Toscana settentrionale e localmente anche sullo spezzino. Molte nubi copriranno il cielo di Umbria e Lazio, ma qui con scarse precipitazioni.

Sul resto d’Italia il tempo risulterà maggiormente tranquillo. Un clima tipicamente invernale interesserà il Nord dove le nebbie ridurranno la visibilità sulle pianura di Piemonte e Lombardia, un tempo più primaverile invece al Sud dove il maggior soleggiamento spingerà i termometri a sfiorare i 18 gradi.

Inoltre domenica 8, giorno dell’Immacolata, il tempo subirà un ulteriore miglioramento sulle regioni centrali tirreniche dove le precipitazioni risulteranno ancora più occasionali e sparse.

Al Nord la nebbia sarà più diffusa e avvolgerà gran parte della Pianura Padana, mantenendo un clima piuttosto rigido con non più di 7 C di giorno (ove nebbioso). Cosa diversa dove il sole sarà più presente, specie al Sud dove i termometri saliranno fino a sfiorare i 18-20 gradi, come se fossimo in primavera.

LE PREVISIONI

VENERDÌ 6 DICEMBRE: al Nord nuvolosità anche compatta su mantovano, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli-VG; prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature stabili, massime tra 7 e 11. Al Centro nuvolosità compatta con piogge a carattere sparso, in particolare su bassa Toscana, Umbria e Lazio. Temperature

stabili, massime comprese tra 11 e 15. Al Sud nuvolosità irregolare con piogge tra Campania, Basilicata e bassa Puglia. Schiarite e tempo asciutto altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 12 e 17.

SABATO 7 DICEMBRE: al Nord velature e strati di passaggio sui monti nella prima parte del giorno; nubi basse e nebbie sulle zone orientali di pianura. Temperature stabili, massime comprese tra 8 e 12. Al Centro tempo instabile sui versanti tirrenici con nubi e piogge sparse. Più asciutto altrove con schiarite. Temperature invariate, massime comprese tra 12 e 16. Al Sud variabilità sul basso versante tirrenico con qualche piovasco serale. Tempo asciutto e più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime comprese tra 13 e 17.

