Maltempo, da martedì torna la pioggia in Sicilia e Calabria

Dopo la breve parentesi anticiclonica di inizio settimana che interesserà prevalentemente il Sud e le regioni adriatiche, il tempo subirà un peggioramento generale e lo farà in due fasi successive: martedì 17 dicembre con un accenno di pioggia nella zona della Calabria Ionica e mercoledì 18 dicembre con peggioramento sia in Sicilia che in Calabria. Ma andiamo con ordine: ecco le previsioni di 3bmeteo per lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 dicembre.

Lunedì 16 dicembre. Al Nord nuvolosità in aumento ovunque con deboli precipitazioni che risulteranno più probabili e frequenti al Nordovest. Temperature in aumento, massime tra 9 e 12. Al Centro nubi sulle regioni tirreniche con deboli piogge o pioviggini in alta Toscana, schiarite prevalenti sulle adriatiche e in Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 13 e 16. Al Sud tempo stabile ma non sempre sereno con molte nubi sul medio-alto Ionio, meglio altrove. Ventoso su Sicilia occidentale. Temperature in aumento, massime tra 16 e 20.

Martedì 17 dicembre. Al Nord molto nuvoloso con precipitazioni sparse, più frequenti al Nordovest, sporadiche al Nordest, asciutto sulla Romagna. Neve su Ovest Alpi dai 1600 m. Temperature in rialzo, massime tra 8 e 14. Al Centro ancora nubi compatte con piogge sull'alta Toscana, schiarite prevalenti altrove specie sull'Adriatico. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18. Al Sud molte nubi sui versanti Ionici con locali deboli piogge sulla Calabria ionica, meglio altrove con schiarite. Temperature in aumento, massime tra 16 e 19.

Mercoledì 18 dicembre. Al Nord molte nubi con fenomeni più frequenti su Alpi, Prealpi ed al Nordovest, più sporadici altrove. Neve sui settori alpini occidentali dai 1500 m. Temperature stazionarie, massime tra 8 e 14. Al Centro peggiora a partire dalla Sardegna con piogge e temporali, fenomeni dalla serata anche sulle aree tirreniche. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 18. Al Sud peggiora a partire da Sicilia e Calabria, piogge nella notte fin verso Campania e Basilicata, meglio altrove. Temperature stabili, massime tra 16 e 19.

