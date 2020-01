Maltempo, nel weekend freddo e neve: piogge su Sicilia e Calabria

La grande alta pressione che da più di venti giorni tiene sotto scacco l’Italia si avvia a concludere la sua azione sotto la spinta delle correnti nordatlantiche. Nel corso del weekend infatti una perturbazione atlantica creerà scompiglio su molte regioni.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che fino a giovedì la situazione rimarrà stazionaria, ovvero con sole prevalente al Centro-Sud e sui rilievi in genere, molte nubi sulla Pianura Padana e locali deboli piogge su Liguria e alta Toscana.

Le cose cambieranno invece da venerdì pomeriggio/sera. Aria più fredda di origine nordatlantica si tufferà nel Mediterraneo creando un vortice ciclonico sul Mar Ligure che nel corso del weekend si sposterà verso il medio Adriatico. Tempo in peggioramento venerdì sera al Nordovest con piogge in arrivo su Liguria, Piemonte e Lombardia. Sabato, la perturbazione attraverserà tutto il Nord e le regioni tirreniche con piogge diffuse, locali temporali e nevicate a quote via via più basse, a 5-600 metri al Nord, a 1000-1200 metri al Centro.ù

Tra il pomeriggio e la serata di sabato. dei piovaschi potranno bagnare inoltre il Sud, segnatamente la Campania, la Calabria tirrenica e la Sicilia nord-orientale. Tempo migliore invece sulla Sardegna e sul resto del Sud.

Domenica 19 la perturbazione sfilerà verso la regioni adriatiche centrali con piogge e nevicate a 4-500 metri. Residue nevicate ancora in Emilia Romagna e in Toscana a quote collinari. Tempo più stabile, anche se molto nuvoloso sul resto delle regioni. Le temperature non subiranno particolari variazioni se non fisiologiche diminuzioni dovute al maltempo.

