Meteo, tempo stabile nel weekend: sole e temperature miti in Calabria e Sicilia

Sarà un weekend mite al Sud quello che si appresta ad arrivare in Italia: niente pioggia ma tempo stabile in Calabria e Sicilia salvo qualche addensamento. Di seguito le previsioni di 3bmeteo.com.

LE PREVISIONI

GIOVEDÌ 23 GENNAIO: al Nord soleggiato, salvo foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde in Valpadana e nubi in aumento a fine giornata al Nordovest. Temperature stabili, massime tra 7 e 12, più alte in Liguria. Al Centro in prevalenza soleggiato salvo nubi e qualche pioggia sulla Sardegna orientale e annuvolamenti in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 16. Al Sud prevale tempo stabile e soleggiato salvo addensamenti sterili sulla Sicilia e la bassa Calabria ionica. Temperature poco variate, massime tra 10 e 15.

VENERDÌ 24 GENNAIO: a Nord in partenza soleggiato, salvo locali nebbie in Valpadana al mattino, nubi in aumento e prime piogge da ovest tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve calo, massime tra 7 e 11, superiori in Liguria. Al Centro prime piogge in arrivo in Sardegna e verso sera anche su Toscana e alto Lazio, ancora poche nubi altrove. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Sud stabile e soleggiato, salvo nebbie o nubi basse marittime su Sicilia e versanti ionici. Temperature in calo sulle ioniche, massime tra 11 e 16.

SABATO 25 GENNAIO: al Nord instabile su centro est Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con piogge sparse e neve in Appennino dai 700m. Maggiori schiarite altrove. Migliora la sera Temperature stabili, massime tra 7 e 12. Al Centro variabilità in Sardegna, instabile altrove con piogge sparse e deboli nevicate in Appennino dai 1100-1500m. Temperature stabili, massime tra 11 e 16. Al Sud nubi sparse e schiarite con addensamenti più compatti e qualche scarsa pioggia in Campania. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 18.

