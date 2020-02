Meteo, ritorna il maltempo al Sud: forti venti di burrasca sulla Calabria

Venti fino a burrasca forte al centro-sud, mareggiate lungo le coste esposte. Queste le previsioni della Protezione civile, la quale sottolinea che l’Italia è lambito dalla vasta e profonda area di bassa pressione presente sull'Europa centro-settentrionale: se consegue un intenso flusso occidentale in quota che sta determinando un generale rinforzo della ventilazione, più significativo a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Lazio, specie settori costieri, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche di burrasca forte a ridosso dei crinali appenninici e mareggiate lungo le coste esposte.

LE PREVISIONI

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO: al Nord prevalenza di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti e residue nevicate sulle Alpi di confine. Temperature in aumento, massime tra 13 e 17. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo velature e qualche annuvolamento a ridosso dell’Appennino. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Sud addensamenti a tratti compatti sul versante tirrenico peninsulare, ampio

soleggiamento altrove con sterili velature di passaggio. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20.

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO: al Nord tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutte le regioni, con solo qualche occasionale annuvolamento sulle Alpi. Temperature in lieve flessione, massime comprese tra 11 e 15. Al Centro nuvolosità a carattere irregolare, più compatta a ridosso dei rilievi appenninici, ma senza fenomeni degni di nota.

Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 16. Al Sud umide correnti occidentali rinnovano condizioni di generale

variabilità atmosferica e cieli a tratti grigi. Temperature in diminuzione, massime tra 13 e 17.

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO: l Nord ampio soleggiamento al mattino, salvo nubi basse sulla Liguria; tendenza ad incremento della nuvolosità a partire da Ovest. Temperature in calo, massime comprese tra 8 e 12. Al Centro nuvolosità irregolare in transito a partire dai settori occidentali rinnova condizioni di generale variabilità atmosferica. Temperature stabili, massime tra 12 e 16. Al Sud frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti, più compatti in Sicilia e lungo il versante tirrenici. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 17.

