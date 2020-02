Meteo, San Valentino con forte vento al Sud: allerta gialla in Calabria

Una fase di maltempo interesserà l’Italia dal pomeriggio-sera di oggi, determinando un aumento dell’instabilità atmosferica, ma soprattutto un’intensificazione dei venti, dapprima sui settori alpini occidentali, in rapida estensione sull'Emilia-Romagna ed a seguire su gran parte del Centro-Sud.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì 13 febbraio, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dapprima dai quadranti occidentali in rotazione da quelli settentrionali, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, in particolare su settori appenninici e costieri.

Dal primo mattino di domani, venerdì 14 febbraio, si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare su settori appenninici e costieri.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio, allerta gialla sulla Toscana settentrionale, su alcuni settori di Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria e sulla Puglia.

LE PREVISIONI

VENERDÌ 14 FEBBRAIO: al Nord residue nevicate sui confini alpini specie Alto Atesini dai 500-900m in esaurimento. Sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in ascesa, massime comprese tra 13 e 18. Al Centro residui fenomeni al mattino su basso Lazio, Adriatico e Appennino, con neve dai 1700 metri. Buono altrove e ovunque nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 13 e 18. Al Sud fronte in transito con rovesci e temporali in rapida evoluzione verso la Calabria seguiti da più sole. Temperature in lieve calo, massime tra 12 e 18.

SABATO 15 FEBBRAIO: al Nord cieli ovunque sereni o poco nuvolosi, al mattino foschie o locali banchi di nebbia su basse pianure di Lombardia e Veneto. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 12 e 17. Al Centro nel complesso soleggiato seppur con qualche innocuo addensamento al mattino lungo le regioni adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 18. Al Sud tempo stabile e per lo più soleggiato con qualche innocuo addensamento sul basso Tirreno e sul basso Adriatico. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 17.

DOMENICA 16 FEBBRAIO: al Nord stabile e soleggiato salvo nebbie al mattino sulla Valpadana e addensamenti in arrivo sulla Liguria, associati a locali pioviggini serali. Temperature stazionarie, massime comprese tra 12 e 17. Al Centro stabile e soleggiato salvo qualche annuvolamento crescente in giornata sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 18. Al Sud tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico addensamento su Puglia e Sicilia sud orientale. Temperature senza variazioni, massime tra 13 e 18.

