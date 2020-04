La primavera prende una pausa: in arrivo aria artica con un brusco calo delle temperature

Si chiude la lunga fase di tempo soleggiato e caldo anomalo: oggi nuvole in aumento e qualche pioggia in arrivo, mentre tra domani e mercoledì l'Italia sarà lambita da una massa di aria artica con temperature in brusco calo e una breve fase di tempo instabile.

Sole e clima mite torneranno però protagonisti già nella seconda parte della settimana per un nuovo rinforzo dell'alta pressione. Queste le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert.

"Il vasto campo di alta pressione che per molti giorni ha determinato condizioni di tempo soleggiato e clima eccezionalmente mite darà i primi segni di cedimento in questa giornata di Pasquetta, quando è previsto l'avvicinamento di una debole perturbazione dal Mediterraneo occidentale. Il passaggio di questo sistema nuvoloso sarà accompagnato da un generale aumento delle nuvole e, tra questa sera e la giornata di domani, da deboli e locali piogge in molte regioni del Centro-Sud. Le temperature si ridimensioneranno leggermente specie nelle regioni del Centro-Nord - affermano i meteorologi di Meteo Expert - dove negli ultimi giorni abbiamo toccato i picchi più elevati".

Un cambio più significativo della situazione si verificherà tra martedì pomeriggio e mercoledì, a causa di un fronte freddo in discesa dall'Europa settentrionale che, attraversando la Penisola Balcanica, lambirà anche il nostro Paese: nella seconda parte di martedì il suo arrivo accentuerà l'instabilità e il rischio di piogge sulle regioni del medio e basso versante adriatico. Questo sistema nuvoloso, sicuramente più attivo, sarà accompagnato anche da un deciso rinforzo della ventilazione e da una massa d'aria fredda che causerà un generale ma temporaneo calo termico, sensibile soprattutto lungo il versante adriatico. Successivamente, nella seconda parte della settimana, concludono gli esperti, "è molto probabile un nuovo rinforzo dell'alta pressione che riporterà tempo stabile e temperature in deciso rialzo".

Intanto, 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

MARTEDI' 14 APRILE Al Nord in prevalenza soleggiato salvo nuvolosità variabile al mattino tra Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna. Venti in rinforzo. Temperature in calo da est, massime tra 17 e 22. Al Centro nuvoloso ma asciutto in Sardegna. Instabile altrove con piogge sparse anche a carattere di rovescio lungo l'Adriatico, migliora la sera. Temperature in calo, massime tra 16 e 21. Al Sud schiarite su Sicilia e Calabria, nubi altrove con piogge sparse su Adriatico, Campania e Basilicata. Temperature in calo, massime tra 16 e 21.

MERCOLEDI' 15 APRILE Al Nord qualche addensamento irregolare al mattino su Alpi e Prealpi centro occidentali, poi più sole. Sole prevalente sulle altre zone. Clima ventoso e fresco. Temperature in ulteriore calo, massime tra 13 e 19. Al Centro in prevalenza soleggiato con qualche addensamento sulla Sardegna. Clima fresco e ventoso. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Sud tempo buono o discreto con qualche annuvolamento sulla Sicilia orientale e la Calabria ionica. Clima fresco e ventoso. Temperature in calo, massime tra 14 e 19.

GIOVEDI' 16 APRILE Al Nord tempo stabile e soleggiato in giornata, verso sera qualche addensamento basso in arrivo sulla costa ligure, solo qualche leggera velatura altrove. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23. Al Centro in prevalenza soleggiato con qualche addensamento sulla Sardegna meridionale ma senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 18 e 23. Al Sud tempo buono o discreto con qualche innocuo annuvolamento sulla Sicilia centro orientale e la bassa Calabria ionica. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22.

© Riproduzione riservata