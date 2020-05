Meteo, la Fase 2 debutta col sole: temperature estive su Calabria e Sicilia

La fase 2 dell’emergenza Coronavirus parte con il bel tempo in tutta Italia, in particolare su Sicilia e Sardegna dove le temperature, da domani, saranno da inizio estate. Bel tempo anche su tutta la Calabria.

Mercoledì una debole perturbazione porterà qualche locale e breve pioggia, con un temporaneo calo della temperature: già da giovedì, infatti, tornerà il sole e la colonnina di mercurio risalirà. Le previsioni sono dei meteorologi di IconaMeteo.

«L'area di alta pressione, che sta portando la prima ondata di caldo sull'Europa occidentale - spiegano - nei primi due giorni della settimana tenderà temporaneamente a estendersi e a rinforzarsi anche sull'Italia. La maggiore stabilità sarà accompagnata anche da un rialzo termico, più sensibile sulle nostre due Isole maggiori dove da domani il clima sarà da inizio estate con temperature oltre i 25 gradi ma che localmente potranno avvicinarsi ai 30».

Mercoledì «una debole perturbazione in discesa dalla Scandinavia verso la penisola balcanica, raggiungerà la nostra Penisola determinando un aumento della nuvolosità e portando anche qualche locale e breve pioggia, possibile su Emilia Romagna, fascia prealpina, regioni centrali e Puglia».

«Il maltempo sarà accompagnato da aria più fresca che determinerà un nuovo temporaneo calo delle temperature al Nord e sul versante Adriatico. Giovedì tornerà il sole su gran parte d’Italia - concludono i meteorologi di IconaMeteo - con temperature nella norma o solo leggermente al di sopra. Venerdì ancora prevalenza di tempo soleggiato e con temperature nuovamente in crescita».

LE PREVISIONI

MARTEDÌ 5 MAGGIO: al Nord prevalenza di tempo stabile e soleggiato, nubi basse in arrivo in giornata sulle coste liguri, ma senza alcuna precipitazione. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 27. Al Centro altra giornata con sole protagonista ovunque, fatta eccezione per qualche nube in arrivo nel corso del pomeriggio sull'alta Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 27. Al Sud alta pressione in rinforzo, a garanzia di una giornata con cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili, massime tra 21 e 25.

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO: al Nord tempo ovunque stabile e asciutto, qualche nube in più attesa al mattino su basse pianure di Veneto e Lombardia. Temperature in generale calo, massime tra 20 e 23. Al Centro mattinata nuvolosa su regioni adriatiche, dal pomeriggio schiarite via via più ampie; bello sulle Tirreniche. Temperature in calo sulle Adriatiche, massime tra 20 e 26. Al Sud nuvolosità irregolare su Molise e Puglia, con occasione per qualche piovasco in giornata, sole protagonista altrove. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 25.

