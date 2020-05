Anticipo d'estate al Sud: sole e caldo, in Sicilia temperature fino a 28 gradi

Un anticipo d'estate in questi primi giorni di maggio al Sud, in Calabria e in Sicilia. Le temperature, infatti, raggiungono di giorno punte tra 24 e 28 gradi con il cielo sereno o solcato da qualche nuvola.

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com questa situazione continuerà al Sud anche nei prossimi giorni mentre al Nord ci sarà maltempo. Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni.

DOMENICA 10 MAGGIO - Al Nord nuvoloso con prime piogge dal pomeriggio sulle Alpi occidentali, intenso peggioramento tra sera e notte al Nordovest con forti temporali. Temperature in lieve calo, massime tra 22 e 27. Al Centro nuvoloso al mattino poi aperture via via più ampie in giornata, tra sera e notte peggiora in Sardegna con temporali. Temperature stabili, massime tra 23 e 28. Al Sud qualche addensamento al mattino ma senza fenomeni particolari, schiarite via via più ampie dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 24 e 28.

LUNEDI' 11 MAGGIO - Al Nord diffuso maltempo con piogge e temporali, localmente forti e accompagnati da grandinate, migliora in serata da ovest. Temperature in calo da ovest, massime tra 19 e 24. Al Centro irregolarmente nuvoloso sulle regioni tirreniche con isolati piovaschi, più probabili sull'alta Toscana, meglio altrove. Temperature in calo da ovest, massime tra 21 e 26. Al Sud qualche addensamento sterile al mattino e poi di nuovo la sera sul basso Tirreno, poche nubi sulla Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28.

MARTEDI' 12 MAGGIO - Al Nord tempo discreto al mattino, pomeriggio-sera con instabilità in intensificazione e nuovi rovesci o temporali su Alpi e Prealpi occidentali. Temperature stabili, massime tra 21 e 26. Al Centro nubi sparse e ampie schiarite con qualche isolato acquazzone diurno sulle zone interne appenniniche. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27. Al Sud in prevalenza soleggiato salvo locale variabilità ma senza fenomeni sulla fascia tirrenica, soprattutto al mattino. Temperature in lieve calo, massime tra 21 e 26.

