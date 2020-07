Weekend guastato dal maltempo, rovesci e temporali su Calabria e Sicilia orientale

Sarà un weekend guastato dal maltempo, il prossimo, con temporali da Nord a Sud e la nota positiva delle temperature che non saranno afose. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, si assisterà a fine giornata al cedimento dell'alta pressione all'altezza del Mediterraneo centrale e al transito di una circolazione depressionaria da nord verso sud lungo l'Italia nel corso del fine settimana. Il fronte arrivato venerdì al Nord e su parte del Centro-Sud, informa Badellino, scivolerà rapidamente verso Sud e nel corso del weekend coinvolgerà le regioni centrali ed anche quelle meridionali con alcuni rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, accompagnati da un calo delle temperature.

Sabato, in particolare, il fronte si concentrerà sulle regioni del Centro e su parte del Sud, con rovesci e temporali sin dal mattino, più frequenti sulle zone interne appenniniche e sulle Marche, a tratti anche di forte intensità e a carattere di nubifragio. Fenomeni anche sull'Appennino Meridionale, la Puglia, e il resto del Sud. Miglioramento invece a Nord, specialmente la domenica, Residua instabilità si attarderà invece al Sud, con qualche rovescio o temporale su bassa Campania, Lucania, Calabria e Sicilia orientale, in attenuazione in serata.

