Il caldo africano arroventa Sicilia e Calabria, ma al Nord arriva il maltempo

L’anticiclone africano presente sull'Italia sta surriscaldando il clima con temperature che raggiungono i 36 gradi in Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana e fino a 38 C in Puglia, Sicilia e Sardegna. Il caldo continuerà ad attanagliare il Sud, mentre al Centro-Nord nei prossimi giorni è attesa una flessione dei termometri, quanto meno temporanea.

Il team del sito iLMeteo.it avvisa che oggi, mercoledì, il sole sarà prevalente al Centro-Sud, mentre al Nord dopo una mattinata soleggiata, cominceranno a scoppiare sull'arco alpino centrale e orientale, temporali che dal tardo pomeriggio/sera scenderanno con violenza fin sulle pianure di Veneto, Lombardia ed Emilia.

I fenomeni potrebbero risultare molto forti con grandinate e colpi di vento. Questo sarà il segno inequivocabile che l’alta pressione comincia a indebolirsi sulle regioni settentrionali.

© Riproduzione riservata