Perturbazione temporalesca si sposta al Centro, lunedì arriva l’anticiclone africano: afa al Sud e in Sicilia

In queste ore una forte perturbazione temporalesca sta attraversando il Nord da Ovest verso Est e poi scenderà anche verso il Centro. Nel corso del weekend la pressione tornerà ad aumentare in attesa dell’arrivo dell’anticiclone africano che dalla prossima settimana surriscalderà l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che fino a stasera le regioni settentrionali, parte della Toscana, l’Umbria e le Marche saranno interessati dal passaggio di una perturbazione fortemente temporalesca che ha già provocato nubifragi a Milano.

Da sabato il tempo sarà in netto miglioramento con sole prevalente su gran parte delle regioni e soltanto qualche nota instabile sugli Appennini meridionali nel pomeriggio. La pressione aumenterà ulteriormente nella giornata di domenica con bel tempo quasi ovunque. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sui confini alpini. Come anticipato, da lunedì 27 arriverà di gran carriera l’anticiclone africano. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che con l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale il clima andrà via via surriscaldandosi.

Se il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, saranno le temperature ad essere le protagoniste. Da martedì 28 i valori massimi potranno toccare 38 C a Firenze, 36 C a Roma, Ferrara, Bologna. Nei giorni successivi 39-40 C potranno essere raggiunti in Toscana, Emilia, Veneto, Puglia, Sardegna e Sicilia. Oltre al caldo arriverà anche l’afa con tutti i disagi relativi.

