Meteo, dopo il caldo arriva il maltempo: possibili piogge anche in Sicilia e Calabria

L’alta pressione africana che da diverso tempo teneva sotto scacco tutto il Paese, è minacciata da un insidioso vortice atlantico. Nel corso della settimana appena iniziata i temporali scoppieranno in molte regioni, e potranno risultare anche particolarmente intensi; nel contempo, il caldo batterà in ritirata, spazzato da venti più freschi oceanici.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che lunedì 3 agosto, il ciclone, sospinto da correnti più fresche e instabili di origine atlantica, darà vita a una marcata fase di maltempo. Qualche grado in meno e qualche pioggia anche in Sicilia e Calabria.

A causa della tanta energia in gioco non è esclusa la possibilità di eventi meteo estremi come grandinate e nubifragi, in particolare tra basso Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sulle zone montuose massima allerta per possibili alluvioni lampo e frane lungo i versanti a causa delle ingenti quantità di pioggia previste in pochissimo tempo. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno interessare anche l’Emilia Romagna e la Liguria centrale e di Levante. Andrà decisamente meglio sul resto dell’Italia, salvo per un aumento della nuvolosità su buona parte del Centro.

Martedì 4 il vortice si sposterà verso Est, investendo le regioni adriatiche, provocando piogge e temporali dapprima tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poi, nel corso del pomeriggio anche tra Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove il sole tornerà a splendere in maniera più decisa e in un contesto climatico davvero gradevole. Successivamente il peggioramento si estenderà al Centro Sud nella giornata di mercoledì 5 con rovesci temporaleschi su basso Lazio, coste abruzzesi, Campania, Basilicata e Puglia. Altrove tempo in deciso miglioramento con ampi spazi soleggiati.

Per quanto riguarda le temperature, il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che tra lunedì e martedì farà decisamente fresco al Nord, dove i valori massimi non andranno oltre i 20/25 C. Martedì, l’aria fresca si sposterà verso il Centro: su questi settori (specie adriatici) la colonnina di mercurio potrà calare anche di 8-10 C rispetto al fine settimana appena trascorso.

© Riproduzione riservata