Maltempo, piogge e temporali al Sud: allerta arancione a Messina e in Calabria

Ancora piogge e temporali al Sud. «Il minimo depressionario, attualmente sul Mediterraneo centrale - spiega il Dipartimento della protezione civile - nel suo lento spostamento verso Sud-Est continua a causare una spiccata instabilità con temporali sparsi su gran parte delle regioni meridionali».

Sulla base delle previsioni disponibili, lo stesso Dipartimento ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede dal mattino di domani, venerdì 7 agosto, «il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione alla Sicilia, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento».

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per oggi e domani, venerdì 7 agosto, allerta «arancione» in Puglia e su gran parte della Basilicata. Allerta «arancione» domani anche in Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Valutata inoltre, sempre per la giornata di domani, 7 agosto, allerta «gialla» sui restanti settori della Sicilia e della Basilicata, su alcuni bacini della Lombardia e sull'intero territorio di Abruzzo e Molise.

