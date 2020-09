Weekend all'insegna del maltempo per Sicilia e Calabria, miglioramenti a partire da lunedì

Si preannuncia un fine settimana di tempo instabile su Sicilia e Calabria. Di seguito le previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

GIOVEDÌ 10: NORD - al primo mattino addensamenti bassi su alpi e prealpi ed estese velature sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, con rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino ed in estensione dal pomeriggio anche al resto del nord-ovest ed in successiva intensificazione serale. CENTRO E SARDEGNA - cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi ed intensi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro, con sviluppo di locali nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, accompagnate da deboli piogge o rovesci. SUD E SICILIA - cielo in generale sereno o poco nuvoloso, con al più formazione di locali addensamenti cumuliformi sulle aree interne delle regioni tirreniche, durante le ore centrali della giornata. TEMPERATURE: minime in aumento al nord, regioni adriatiche, Umbria, aree interne della Toscana, Sardegna centrosettentrionale, Sicilia orientale e coste ioniche della Calabria, in diminuzione su Puglia salentina, aree costiere tirreniche meridionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord-ovest e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento sulle aree costiere adriatiche, stazionarie altrove. VENTI: generalmente deboli di direzione variabile, con locali rinforzi sulla Sardegna occidentale. MARI: da mosso o a molto mosso lo Jonio a largo; da poco mossi a mossi il resto dello Jonio, l’Adriatico meridionale, il mare e canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

VENERDÌ 11: cielo molto nuvoloso o coperto, su Sardegna, regioni centroccidentali del nord, aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi; cielo in generale velato sul resto del Paese. Dal tardo mattino estensione del maltempo anche alla Sicilia e sua contestuale graduale attenuazione sul settore peninsulare, a cominciare dalle regioni più orientali.TEMPERATURE: minime in aumento al nord, regioni adriatiche, Umbria, aree interne della Toscana, Sardegna centrosettentrionale, Sicilia orientale e coste ioniche della Calabria, in diminuzione su Puglia salentina, aree costiere tirreniche meridionali, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord-ovest e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve aumento sulle aree costiere adriatiche, stazionarie altrove. VENTI: generalmente deboli di direzione variabile, con locali rinforzi sulla Sardegna occidentale. MARI: da mosso o a molto mosso lo Jonio a largo; da poco mossi a mossi il resto dello Jonio, l’Adriatico meridionale, il mare e canale di Sardegna; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.

SABATO 12: molte nubi sulle due isole maggiori ed addensamenti cumuliformi sparsi sulle regioni meridionali tirreniche, aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; cielo in generale velato sul resto del Paese. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme sul settore peninsulare, con in serata ancora addensamenti compatti sulle due isole maggiori, accompagnati da rovesci o temporali sparsi; locali addensamenti bassi su alpi e prealpi e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

DOMENICA 13 E LUNEDÌ 14: domenica al primo mattino molte nubi compatte sulle due isole maggiori, con rovesci o temporali sparsi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese. Dalla seconda parte della mattinata graduale diradamento della nuvolosità sulle due isole maggiori e suo contestuale aumento su alpi e prealpi, ad iniziare dal settore orientale. In serata e per la giornata di lunedì addensamenti compatti su alpi e prealpi, con rovesci o temporali sparsi e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

© Riproduzione riservata