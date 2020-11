Meteo, torna l'alta pressione ma ancora maltempo e forti piogge su Calabria e Sicilia

Mentre un vasto campo di alta pressione torna a conquistare gran parte dell’Europa, Italia compresa, un vortice ciclonico sull'Africa settentrionale continuerà a influenzare negativamente il tempo sulla Calabria e sulla Sicilia: su queste due regioni sono attese ancora piogge, anche forti.

Se al Centro-Nord - prevede il team del sito 'www.iLMeteo.it' - l’anticiclone garantirà giornate asciutte, soleggiate e piuttosto fredde di notte, al Sud, in particolare su Calabria ionica e Sicilia, continuerà a piovere almeno fino a mercoledì. Le precipitazioni potranno risultare a tratti forti sui settori ionici di entrambe le regioni, ma martedì anche su gran parte della Sicilia.

Da mercoledì e poi, soprattutto, giovedì torneranno le nebbie sulla pianura Padana. Le temperature si terranno molto basse di notte, soprattutto al Nord dove in pianura si potranno avere estese brinate. Di giorno sono previste in aumento al Centro-Sud e sulle vallate alpine con valori superiori ai 15 C.

Ancora maltempo nel Crotonese: a Cirò alberi abbattuti, frane e fango sulla Provinciale Piazza Kennedy a Cirò Marina La frana di Cirò Via Vurghe a Cirò Marina Via della Libertà a Cirò Marina Via della Libertà a Cirò Marina Via dei Bruzi a Cirò Marina. I carabinieri hanno scortato un’ambulanza per un intervento di soccorso Via dei Bruzi a Cirò Marina. I carabinieri hanno scortato un’ambulanza per un intervento di soccorso

Il tempo subirà un importante peggioramento a partire da venerdì 27 quando un vortice ciclonico dalla Spagna raggiungerà l’Italia dando l’avvio a una nuova fase di maltempo su gran parte del Paese. Queste le previsioni nel dettaglio. Lunedì 23: al Nord gelate estese ma bel tempo prevalente, al Centro poco nuvoloso, al Sud piogge su Calabria ionica e coste orientali e meridionali della Sicilia, più asciutto altrove.

Martedì 24: al Nord cielo poco nuvoloso, al Centro molto nuvoloso con nebbie sulle valli appenniniche, al Sud piogge e temporali in Sicilia e sulla Calabria meridionale. Mercoledì 25: al Nord torna qualche nebbia ma cielo sereno, al Centro poco nuvoloso, al Sud piogge sul Reggino e sulla Sicilia. Giovedì, nebbie più diffuse al Nord, più sole altrove. Da venerdì piogge in estensione a tutte le regioni.

